Mons: comment occuper ses enfants cet été?

Les vacances d'été, ça peut être long. Surtout si on n'a pas la chance de partir en vacances et qu'il faut occuper des enfants durant deux longs mois. Heureusement, il existe une foule de stage et d'activités pour divertir les enfants et enrichir leur esprit, que ce soit dans les plaines de jeux, dans les musées et dans les bibliothèques.

Le Dynamusée sera hyperactif durant l'été puisque ce sont pas moins de sept stages qui seront organisés en juillet et en août. Musique, danse, bricolage, coloriage...les disciplines sont diverses pour des thèmes variés: Doudou, Mexique, Afrique, pop art, patois, la mine...Les infos et les réservations sont à faire au 065/40.53.38.

Concernant les plaines de jeux, elles s'organiseront en trois lieux: l'école communale Barigand à Ghlin, l'école communale du Centre à Cuesmes et l'école communale d'Havré. Les plaines, accessibles aux enfants âgés entre 2,5 et 12 ans durant le mois de juillet, seront proposées dès le lundi 4 juillet jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 inclus, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés.

Les animations se déroulent de 9h00 à 15h30. Une garderie gratuite est prévue à partir de 7h30 et jusque 16h45. Un circuit de ramassage gratuit en bus est organisé à destination des plaines de vacances de Ghlin et de Cuesmes. L'inscription est obligatoire via le formulaire suivant: https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/demande-d-inscription-plaine-des-vacances-2022/

Signalons également qu'à Ghlin, une plaine de vacances adaptée pour enfants porteurs d’un handicap, âgés entre 3 et 15 ans, sera organisé du lundi 25 juillet au vendredi 5 août 2021. Infos: plaineadapteeghlin@ville.mons.be.

Enfin, les bibliothèques publiques seront de sortie partout en ville, avec l'opération "Lire dans les Parcs" qui s'installera dans les parcs du Waux-Hall, de Jemappes et au Jardin Suspendu. La bibliothèque de Jemappes organisera aussi des matinées "Tous au jardin" certains samedis. Ces activités seront entièrement gratuite. Infos et réservations: biblio.jemappes@ville.mons.be.

Enfin, l'Espace Public Numérique proposera aux enfants de réaliser leur animation en stop motion sur la ducasse de Mons, du 11 au 15 juillet.

Les deux mois d'été se concluront par la journée du temps libre le 28 août prochain dans le parc du Waux-Hall avec 80 stands extrascolaires qui viendront présenter leurs activités à destination des enfants et des jeunes. Car les activités extrascolaires ne se résument pas aux deux mois d'été.