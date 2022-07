Jurbise: Promesse ferme de subside pour l'aire de street workout

Faire du sport, c'est bien. Au grand air, c'est encore mieux. Depuis quelques années, les aires de street workout fleurissent un peu partout dans nos contrées. Comprenant divers dispositifs de musculation et de gymnastique, elles permettent de garder la forme à l'air libre.

À Jurbise aussi, il devrait être bientôt possible de s'adonner à cette pratique. La commune planche depuis un certain temps sur un projet d'aire de street workout. Elle devrait être installée dans le parc communal, lieu de rassemblement agréable s'il en est à Jurbise. Les discussions ont déjà nourri les débats, les plans du projet ont même été revus, mais le dossier franchit à présent une étape importante vers la concrétisation avec une promesse ferme de subside wallon.

Dans le cadre de la deuxième analyse trimestrielle des dossiers pour l’année 2022, le ministre des Infrastructures sportives a en effet marqué un accord de principe sur neuf dossiers au stade avant-projet et six dossiers ont bénéficié d’une promesse ferme de subvention. L'aire de street workout de Jurbise fait partie de ces six dossiers, avec une promesse de subside s'élevant à 23.390 euros.

Du côté du cabinet d'Adrien Dolimont, on rappelle que ces subsides, attribués tous les trimestres, permettent de développer et d’entretenir les infrastructures sportives en respectant des critères tels qu’une charte éthique, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables. Cerise sur le gâteau pour Jurbise, les procédures ont été simplifiées et permettent de limiter les frais à engager en amont de l’obtention de la subvention.

Une promesse de subside, ce n'est pas encore l'octroi d'un subside. Mais avec cette bonne nouvelle venue du ministre des Infrastructures sportives, l'aire de street workout est mise sur de bons rails à Jurbise.