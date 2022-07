Jemappes: "On m'a installé un compteur à budget… par erreur!"

La flambée des prix de l'énergie cause déjà bien des soucis aux ménages. Mais certains doivent en plus composer avec de mauvais coups du sort. C'est le cas de Leslie Hayoit. Cette Jemapienne, mère de famille, s'est fait installer un compteur à budget… par erreur!

La bévue aurait été reconnue par Luminus et Ores. Et pourtant, voilà près de deux semaines que la malheureuse doit approvisionner son fournisseur à l'avance pour ne pas manquer d'électricité. "Mardi passé, je n'ai pas pu aller travailler parce que j'étais souffrante. Pendant que je me reposais à la maison, j'ai entendu un grand claquement. Je me suis réveillée, et j'ai vu que plus rien ne fonctionnait dans la maison. Plus d'Internet, plus de télévision, plus de lumière. Rien", nous confie Leslie Hayoit. "Je suis donc allée voir mon compteur électrique, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de courant. Vingt minutes plus tard, j'ai reçu un message d'Ores m'informant que l'électricité avait été coupée."

La mère de famille contacte alors le gestionnaire de réseau. "Ils m'ont dit avoir coupé l'électricité à la demande de Luminus et que j'étais désormais passée à un système de prépaiement. À travers l'application d'Ores, je dois alimenter mon compte pour pouvoir ensuite bénéficier d'électricité. Mais difficile de comprendre pourquoi", poursuit la Jemapienne. "Je n'avais aucun retard, aucune facture impayée. Certes, j'avais eu un gros arriéré un moment donné, mais j'avais tout rattrapé d'un coup et depuis, j'étais en ordre. J'avais même retouché de l'argent sur ma dernière facture de consommation. Il restait bien depuis une facture de 10 euros à régler pour le 10 juillet. Ores m'a dit que ce n'était pas ça. J'ai tout de même réglé immédiatement cette facture pour éviter tout souci."

Mais les soucis, Leslies Hayoit n'en est pas encore arrivée au bout. "J'ai contacté Luminus. Ils m'ont confirmé qu'il n'y avait pas de retards et que ça devait être erreur. La personne que j'ai eue au bout du fil m'a dit qu'elle allait envoyer un mail en interne pour régler la situation. Mais ça va faire dix jours, et rien n'est réglé. Luminus dit avoir demandé à Ores d'intervenir. Ores dit ne rien avoir reçu de Luminus. Ils se renvoient la balle et en attendant, je reste avec ce compteur à budget."

Et les conséquences sont lourdes pour la mère de famille. "Quand ils m'ont coupé le courant, j'ai tout de suite approvisionné le compteur de 30 euros en leur expliquant que ce n'était pas possible de faire comme ça. Mon congélateur était plein, j'avais l'anniversaire de mon fils le week-end. Je ne pouvais pas rester sans électricité. Depuis, j'ai encore dû remettre 100 euros. J'ai donc déjà déboursé 130 euros en quelques jours, alors que pour mon gaz et l'électricité, je paye en tout 150 euros par mois! Je ne vais pas pouvoir tenir comme ça. Et pour couronner le tout, ce sont mes frais de téléphone qui explosent, car je passe mon temps à donner des coups de fil pour essayer de régler cette histoire."

Du côté d'Ores, on nous confirme avoir reçu une demande de Luminus pour placer un système de prépaiement sur les compteurs d'électricité et de gaz de Leslie Hayoit. "L'opération pour le compteur électrique se faisant à distance, ça a été réglé rapidement. Entretemps, Luminus nous a demandé de ne plus intervenir. L'intervention qui été planifiée sur place pour le compteur au gaz a donc été annulée. Mais pour revenir en arrière sur le prépaiement du compteur électrique, nous devons recevoir une demande d'annulation de Luminus. Une fois que c'est fait, nous pouvons régler le problème en 24H. Mais nous n'avons pas encore reçu de demande de Luminus", nous confie le porte-parole d'Ores.

Du côté de Luminus, on renvoie effectivement la balle. On nous explique en effet que le contrat de Leslie Hayoit avait été résilié en avril avec une date effective fin mai à la suite de retards de paiement. Le fournisseur a ensuite accepté de reprendre le compteur le 17 juin, car le solde avait été réglé. "Cette reprise a été acceptée par ORES. Il est donc étrange que le compteur à budget ait été placé le 28 juin, puisqu'à ce moment, la cliente était bien revenue chez Luminus", indique un porte-parole de l'entreprise. "Pour l'instant, nous avons demandé la désactivation du compteur à budget électricité. Dès que cette demande est acceptée par Ores, la cliente peut désactiver le compteur à budget. C'est ORES qui va renseigner le client sur cette procédure."

On l'aura compris, Leslie Hayoit risque encore de devoir passer quelques coups de fil… Bonne nouvelle tout de même, Luminus confirme que l'argent déboursé pour le compteur à budget sera décompté de la prochaine facture.