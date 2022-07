Quévy: De nouvelles médailles d'or pour le Chant d'Éole

Le vignoble s'est une fois de plus illustré dans des concours.

Les saisons passent et se ressemblent pour le Domaine du Chant d'Éole qui est devenu un habitué des podiums. Le week-end dernier se tenait la session vins effervescents du prestigieux Concours Mondial de Bruxelles. 960 échantillons y ont été dégustés par un jury international. Et le vignoble de Quévy s'y est une fois de plus distingué, décrochant une médaille d'or. "Cette récompense confirme que notre vignoble se hisse parmi les grands domaines européens", commente Hubert Ewbank, CEO du domaine.

Les bulles de notre région séduisent aussi les palais féminins. En effet, au Women International Trophy, concours unique en Allemagne où vins, bières et spiritueux sont évalués par un jury international constitué uniquement de femmes, toutes professionnelles dans le secteur, le Domaine du Chant d'Éole s'est également illustré. Son fameux Blanc des Blancs et son tout nouvel apéritif, l'Eole Belgian Spritz, y ont en effet décroché des récompenses.

Pour rappel, l’Éole Belgian Spritz a été lancé en 2021. C'est un apéritif réalisé avec une base de gin, aromatisé aux kumquats, qui lui confère un goût particulier.

"Ces récompenses ancrent nos produits dans une belgitude revendiquée et nous poussent vers toujours plus d'excellence afin de continuer à enchanter nos clients avec des flacons qui font notre fierté", conclut Hubert Ewbank.