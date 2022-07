Mons veut sortir la Trouille de sa cachette

U.P.

L’an dernier, la Ville de Mons annonçait de grands projets devant impacter positivement le cadre de vie. Parmi eux, il y a le réaménagement complet de la Trouille à la Digue de Cuesmes. Actuellement, le cour d ’eau est plutôt caché, canalisé par de hautes parois en béton, elles-mêmes cachées par des haies. La majorité PS-Ecolo veut entièrement restructurer cet axe situé en bordure d’entrée du centre-ville, revaloriser la Trouille et réaménager complètement, de façade à façade, la Digue de Cuesmes et la Rue du Delta, qui bordent la Trouille. Budget prévu: 7,25 millions d’euros pour embellir la Trouille, refaire les trottoirs et valoriser la mobilité douce. Tout cela dans le cadre du PIVW (Politique de la Ville en Wallonie), subsidié aux deux tiers par la Wallonie.

Première étape dans ce dossier: la désignation d’un auteur de projet pour les études d’aménagement des abords de la Trouille. Les conditions du marché public ont été approuvées lors du dernier conseil communal la semaine dernière. Il prévoit un budget de 479 338,84 € HTVA pour désigner un auteur de projet qui mettra en place un projet global incluant les voiries, les trottoirs, l'égouttage, les plantations, le mobilier urbain, l'éclairage public...Un volet participation citoyenne est également prévu pour accompagner les travaux.

Autre gros projet mis sur les rails lors du dernier conseil communal: la conception et la réalisation de nouvelles serres aux ateliers Caserne Cabuy. Ces bâtiments sont parmi les plus énergivores, selon un cadastre énergétique établi par la Ville de Mons. Un marché public de conception et réalisation pour la construction de ces nouvelles serres a été approuvé, pour un montant de 1 239 669 euros. La rénovation énergétique totale des bâtiments de la Caserne Cabuy avoisinera les 9 millions d'euros, avec notamment le renforcement de l'isolation, l'installation de panneaux photovoltaïques, l'installation d'un réseau de chaleur par biomasse.