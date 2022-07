Saint-Ghislain: Six mois après son ouverture, le MAH a pris son envol

Se lancer dans l'aventure horeca alors que la pandémie de covid a joué de vilains tours au secteur? Le pari était risqué. Pourtant, le MAH a ouvert ses portes à Saint-Ghislain il y a six mois. Le MAH, c'est un hôtel trois étoiles qui compte 55 chambres, un bar et un restaurant. C'est aussi un espace de coworking. Mais c'est surtout un concept qui se veut écoresponsable.

Des matériaux utilisés pour la rénovation du bâtiment qui abrite l'hôtel aujourd'hui, jusqu'aux produits locaux et de saisons qu'offrent le restaurant en passant par les énergies renouvelables, les plantes endémiques qui ornent le jardin ou encore la politique de nettoyage qui limite l'utilisation de produits chimiques, tout a été pensé pour réduire l'impact du MAH sur l'environnement. Le design apaisant de l'hôtel fait par ailleurs écho à cette philosophie.

Pour l'ouverture en fanfare des lieux, une chasse au trésor avait été organisée avec des nuitées à la clé. Six mois plus tard, les retours sont positifs et le MAH semble se hisser haut. "Nous sommes complets pour le mois de juillet", indique Benjamin Potie, responsable communication. "Nous avons des équipes de Sodexo qui ont débarqué pour le Tour de France. Bientôt, nous allons accueillir du staff du Dour Festival. La partie hôtel fonctionne bien."

Côté restaurant, écoresponsabilité oblige, la carte vient de passer en mode estival. "Nous veillons à privilégier les produits de saison. Nous changeons donc la carte environ quatre fois par an. Une toute nouvelle vient d'être mise en place."

L'espace coworking entre quant à lui dans une période plus calme avec les grandes vacances. "Mais nous avons accueilli pas mal de monde entre mars et juin", poursuit Benjamin Potie. "Et nous allons bientôt mettre en place un studio podcast."

Le bar aussi est animé et devient régulièrement le théâtre d'animations festives. Le MAH organise ainsi une action pour le Tour de France: une bière achetée, une offerte, pendant le que la course est diffusée. Une fois par mois, passage en mode guinguette avec des djs et groupes musicaux. "Pour juillet et août, on lance le thème Summer Party. Le bar va prendre des couleurs de plage californienne."

Le MAH vit, preuve s'il en fallait que le secteur horeca peut se relever de la pandémie. "C'est vrai que pour le coworking par exemple, les débuts ont été un peu compliqués quand nous avons ouvert. Il y avait encore des restrictions sur le travail en équipe. Nous avions donc aménagé des chambres en bureaux. Le démarrage s'est fait en douceur, mais à présent, les contraintes sanitaires se font de moins en moins sentir et le MAH devient le lieu de vie qui avait été imaginé au départ." Et pourvu qu'il le reste, ajouterons-nous.