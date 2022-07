La Grand-Place de Mons transformée en dancefloor pour la fête nationale

Les murs vibrent encore de la Doudou Sound Party que la Ville de Mons annonce déjà vouloir remettre les platines! À l'occasion de la fête nationale en effet, la Grand-Place va prendre des allures de dancefloor géant.

Et c'est en mode réveillon que les Montois pourront festoyer. La soirée électro pour la fête nationale, organisée en partenariat avec les locaux d'About it, se tiendra le 20 juillet dès 20h. DJ Bongo ouvrira les hostilités, suivi de DJ Floriane Charlet. Pour chauffer le public jusqu'au feu d'artifice, l'incontournable et efficace Daddy K mouillera le maillot. Le ciel de la Cité du Doudou crépitera ensuite sur les coups de minuit et les Brésiliens de Brandy & Carneiro Percussions clôtureront les festivités prévues jusque 2h30. Par ailleurs, deux bars extérieurs seront installés sur la Grand-Place. Et un photomaton gratuit permettra aux participants d'immortaliser la soirée entre amis ou en famille.

Célébrer la fête nationale dans la Cité du Doudou? C'est une tradition que le bourgmestre Nicolas Martin a voulu remettre au goût du jour en début de mandature. Sa politique pour redynamiser le centre-ville ne fait pas de mystères: elle passe notamment par la multiplication d'événements pour rameuter les visiteurs. Mons avait ainsi déjà célébré la fête nationale en 2019, mais la pandémie avait ensuite coupé cet élan aussi patriotique que festif. 2022 sera donc l'occasion d'ancrer une tradition amenée à durer dans la Cité du Doudou.

On peut s'attendre à voir du monde défiler le 20 juillet sur la Grand-Place. En effet, la première édition de la fête nationale avait attiré quelque 10.000 personnes. Et le mois dernier, la Ducasse a battu tous les records de fréquentation, signe qu'à Mons, les fêtards sont bien décidés à rattraper le temps perdu. Ils devraient encore être nombreux le mercredi 20 juillet et profiteront certainement du jour férié qui suit pour digérer leur lendemain de la veille.