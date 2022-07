Hippodrome de Ghlin: "Difficile de concilier l'ensemble des intérêts"

Quel avenir pour l'hippodrome de Wallonie, situé à Ghlin? La question avait été posée avec fracas en décembre 2020 par Jean-Luc Crucke, alors ministre du Budget et des Infrastructures sportives. Une question orientée: le gouvernement wallon cherchait à revendre ses parts pour développer le site et soulager les finances publiques. Pour rappel, la Région wallonne est actionnaire de l'hippodrome à hauteur de 75,5%, aux côtés de la Fédération des courses hippiques (22%), de la Province du Hainaut (1%) et de structures privées (1%).

Un an et demi plus tard, la question reste sans réponse. Une étude a bien été menée pour étudier la possibilité de confier la reprise de l'hippodrome à un acteur privé. Les conclusions ont été transmises au conseil d'administration de l'hippodrome ainsi qu'au collège provincial du Hainaut, lesquels ont pu faire part de leurs réactions aux autorités wallonnes. Mais pour l'heure, l'avenir du site reste incertain.

Le député Christophe Clersy s'en est inquiété auprès du ministre Dolimont en commission parlementaire lundi. "L'étude portait sur l'optimalisation du site, mais également sur l'efficacité de son assise financière et de son actionnariat", a rappelé le député Ecolo. "Il y a quelques mois, le rapport a été transmis au conseil d'administration de l'hippodrome et au collège provincial. Quelles conclusions en tirez-vous? Pouvez-vous nous préciser les engagements qui seront pris pour pérenniser cet outil?"

Mais pas de fumée blanche à l'horizon. Rien n'apparait d'ailleurs dans le premier ajustement budgétaire 2022 discuté lundi au parlement. De fait, trancher sur l'avenir de l'hippodrome s'avère manifestement compliqué. "Sur base de l'analyse et des réactions à l'étude, il sera difficile de trouver une solution qui permette de concilier l'ensemble des intérêts", a concédé le ministre du Budget. "La réflexion est complexe. Nous voulons prendre le temps nécessaire pour aboutir à quelque chose de construit."

Adrien Dolimont précise d'ailleurs qu'il a sur ce dossier des échanges réguliers avec le ministre-président Elio Di Rupo ainsi que le ministre de l'Economie, Willy Borsus. Il ajoute qu'une réunion avec le conseil d'administration de l'hippodrome doit encore être planifiée.

Une chose est sûre, d'une manière ou d'une autre, la Wallonie entend bien soulager ses finances. "Ça reste mon leitmotiv: nous voulons travailler sur un modèle qui permettra à terme de réduire la dépendance de l'hippodrome aux financements récurrents de la Région", a conclu le ministre Dolimont.