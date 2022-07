Infrabel va réaliser des travaux sur la ligne Mons-Bruxelles

Un usager averti en vaut deux. Du 30 juillet au 28 août, Infrabel va effectuer des travaux de régularisation et de sécurisation sur la ligne Mons-Bruxelles. Le chantier permettra le remplacement de traverses sur une distance de 20 km, le renouvellement des caténaires et la restauration d'ouvrages d'art.

Un chantier de grande ampleur donc, et qui aura des répercussions sur le trafic pour ceux qui empruntent cette ligne très fréquentée. Entre Hal et Braine-le-Comte en effet, la circulation des trains sera interrompue durant les travaux. Entre ces deux arrêts, des bus prendront le relais pour assurer la liaison. Les directs feront escale uniquement à Hal, Tubize et Braine-le-Comte. D'autres bus feront arrêt aussi à Lembeek et Hennuyères. A noter qu'en fonction de ces désagréments, l'heure de départ des trains sur la ligne Mons-Bruxelles va être adaptée.

Pour éviter les perturbations, des itinéraires alternatifs sont conseillés. Entre Mons et Bruxelles par exemple, Infrabel suggère de voyager via Ath. Idem pour ceux qui doivent se rendre à l'aéroport de Zaventem. Entre La Louvière et Bruxelles, il est conseillé de passer par Charleroi-Sud ou Marchienne-au-Pont. Charleroi-Sud est également l'itinéraire à privilégier pour les voyageurs voulant relier Binche à Bruxelles.

Toutes les informations pratiques relatives à ce chantier peuvent être consultées sur le site d'Infrabel. Dans tous les cas, il est conseillé d'anticiper son voyage en passant par le planificateur disponible sur le site ou l'application de la SNCB. L'impact du chantier y sera pris en compte pour vous proposer les différents itinéraires possibles.