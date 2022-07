Mons: Premier conseil communal pour Baptiste Coppens sous les couleurs Ecolo

Un nouveau changement dans les rangs d'Ecolo a été acté mardi soir lors du conseil communal. Jean-Pierre Viseur, qui avait déjà remplacé Aliénor Lefebvre en 2019, a tiré sa révérence politique. Et c'est Baptiste Coppens qui lui succède.

Ce jeune marié, père de quatre enfants, ne débarque pas comme un cheveu dans la soupe politique. En 2012, il cofondait le Parti Atomique et se présentait aux élections communales. Sans autre prétention que d'attirer l'attention sur des problèmes sérieux en proposant des solutions absurdes. Exemple? Stopper le chantier de la nouvelle gare de Mons et réinvestir les moyens pour réaliser le rêve des Chanoinesses en érigeant enfin une grande tour au sommet de la collégiale Sainte-Waudru.

Avec le temps, secouer le petit monde de la politique montoise n'a manifestement plus suffi et Baptiste Coppens a fini par rejoindre Ecolo en 2018. "C'est en bonne partie grâce aux qualités humaines et aux idées politiques de Jean-Pierre, mon expérimenté voisin, que je suis devenu membre et le suis resté", confie le nouveau conseiller communal.

Professeur de morale à l’Athénée Royal Mons 1 et à Marguerite Bervoets, musicien depuis sa plus tendre enfance, Baptiste Coppens est également un syndicaliste de la première heure qui siégeait au Bureau exécutif régional de la CGSP Enseignement. Poste incompatible désormais avec son mandat de conseiller communal. Le Montois a donc dû démissionner, mais il restera néanmoins délégué syndical de son établissement.

"Curieux de nature, mon intérêt pour la physique m'a amené à m'intéresser aux questions d'énergie et de climat, et la philosophie m'a naturellement poussé dans les bras de la politique", indique Baptise Coppens. "J'ai toujours voulu d'une société plus juste, plus égalitaire, plus simple aussi ; je tente de la réaliser concrètement en m'investissant aujourd'hui au niveau communal. J'espère que mon humour sera une ressource pour apaiser le climat parfois tendu du conseil communal et un moyen de toucher les citoyens plus efficacement."