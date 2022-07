Mons: Les infractions environnementales réprimées plus sévèrement

Gare aux pollueurs dans la Cité du Doudou, ils risquent de passer plus lourdement à la caisse. La Ville de Mons a en effet intégré dans son règlement de police les nouvelles normes en matière d'infraction environnementale. Les autorités comptent serrer la vis et s'en donner les moyens.

Tout d'abord, comme le veut le décret wallon, le montant des amendes est revu à la hausse. Si vous faites du quad en forêt par exemple, vous écoperez d'une amende de troisième catégorie et vous pourriez payer une amende allant de 50 à 15.000 euros, contre un plafond de 10.000 euros auparavant. Si vous arrachez l'affiche d'une enquête publique, la prune pourra monter jusqu'à 2.000 euros contre 1.000 avant la modification du règlement.

Les sanctions ne seront pas seulement plus sévères. Les communes sont aussi invitées à renforcer les moyens de prendre les pollueurs en défaut. La Ville de Mons peut ainsi aller chercher jusqu'à 8.000 euros de subsides par an pour renforcer son équipe d'agents sanctionnateurs. Des agents qui ne vont pas manquer de travail. En effet, certaines infractions ne seront plus susceptibles d'être poursuivies pénalement. Autrement dit, l'affaire ne passera pas par le tribunal où elle risque de se perdre, tant les cours sont débordées. Mais elle ira directement à l'administration communale où on ne manquera pas de poursuivre le méfait.

Des changements que n'apprécie pas trop le PTB, manifestement attaché à la séparation des pouvoirs. "Nous soutenons évidemment la lute contre la délinquance environnementale. Nous estimons qu'elle doit avant tout passer par la prévention. Il faut en outre tout faire pour la limiter en mettant plus de poubelles publiques à disposition, en facilitant l'accès aux parcs à containers ou en remettant en place le ramassage des encombrants comme c'est prévu", commente John Beugnies. Et quand la sanction est inévitable, le conseiller d'opposition préfère qu'elle ne soit pas administrative. "Nous étions déjà opposés à ce type de sanctions. Ici on va encore plus loin. La Ville joue à la fois le policier et le juge. On se substitue à la justice, et nous ne trouvons pas ça démocratique."

Mais pour le bourgmestre, mieux vaut les sanctions administratives que rien. "Dans un monde idéal, on souhaiterait que la justice fasse son travail. Mais toute une série de dossiers ne fait pas l'objet de suivi, notamment sur les infractions environnementales, à cause du sous-financement de la justice", explique Nicolas Martin. "Nous ne voulons pas laisser un sentiment d'impunité se développer. La Ville de Mons se substitue donc au pouvoir judiciaire dans le cadre des dispositions légales."

Le monde idéal, le conseiller PTB en rêve encore. Il conclut en plaidant pour que le PS de Nicolas Martin, siégeant dans les majorités fédérale et wallonne, pousse au maximum le refinancement de la justice afin que l'administration communale ne doive plus se substituer aux tribunaux. En attendant…