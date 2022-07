Mons: passer la canicule à la piscine Lago? Oui, à condition de réserver...

A Mons, dès que le mercure franchit le palier des 30°C, un lieu est pris d'assaut: le centre aquatique Lago, le long du Grand Large. "Dès qu'on passe cette température, on a toujours beaucoup de monde et les choses deviennent plus difficile à gérer. C'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau en extérieur dans la région", confie Stéphanie Beer, chargée de communication du centre aquatique.



Effectivement, il est toujours interdit de faire trempette dans le Grand Large voisin, bien que son eau soit propre à la baignade. Lago et son espace ludique sont donc le seul point de rafraîchissement pour une population de plus de 250 000 habitants, et ce d'autant plus que les piscines alentours sont fermées pour rénovation (Cuesmes, Saint-Ghislain, Soignies...) ou pour raison budgétaire (Boussu).

Ce lundi et mardi, c'est donc la grande foule qui est attendue à Lago: "ce lundi, nous sommes complets jusque 17h dans la zone ludique." Tout a été vendu en prévente sur le site de Lago et tous ceux qui se présentent entre 12h et 16h30 sans billets se voient refuser l'accès. Si la réservation n'est pas obligatoire pour accéder au point d'eau, "elle est très fortement conseillée pour que les gens ne viennent pas pour rien." Mais le réflexe de l'achat en prévente n'est pas encore acquis de tous. "Ce sont surtout les visiteurs occasionnels qui n'ont pas le réflexe, nos habitués le font presque tout le temps désormais."

Et ils sont réactifs: pour ce mardi de tous les extrêmes, il ne restait lundi à mi-journée qu'une dizaine de créneaux disponibles entre 12h et 15h30. Pour éviter de cuire pour rien dans la file d'attente, ne prenez donc pas la route sans réserver. Et en cas d'empêchement, les billets ne sont pas perdus: "si on a un empêchement, on peut annuler la réservation le matin-même et remettre le billet dans son panier, ou le déplacer à un autre moment."

Notons aussi que trois agents de sécurité sont mobilisés les jours de forte chaleur afin de gérer les éventuels débordements et permettre au personnel de se concentrer sur sa tâche: l'accueil, la surveillance des bassins...Il est arrivé dans le passé que les esprits s'échauffent dans la file. Pas encore cette année, "on n'a pas eu de gros problèmes survenus." Depuis le début de l'été, la fréquentation de la piscine est très élevée, mais sans être surchargée. "Nous n'avons pas vraiment connu de cohue, à part le samedi 18 juin où il a fait 35°C. Le reste du temps, c'est très agréable et très fluide."

Ces deux jours requerront une attention toute particulière, avant un retour à la normale attendu mercredi, où le mercure repassera sous la barre des 30°C.