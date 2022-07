102 grammes de marijuana découverts dans une voiture lors d’un contrôle routier de la police de Mons/Quévy

Plus de 24 000 euros et 94 grammes de stupéfiants ont été retrouvés au domicile du conducteur.

Importante saisie effectuée lors d’un contrôle routier de la zone de police de Mons/Quévy. Lors d’une patrouille, une équipe de la Zone a repéré un véhicule dont la vitesse était excessive. En procédant au contrôle du chauffeur, les policiers ont senti une forte odeur de stupéfiants émanant de l’habitacle. Le véhicule a donc été fouillé.

"Les policiers ont découvert un peu plus de 102 grammes de marijuana et 300 euros. A la suite de ce flagrant délit, une visite domiciliaire a été menée. 94 grammes de stupéfiants (cannabis et amphétamines), plus de 24.000 euros en coupures diverses, une balance de précision, un ordinateur portable et une dizaine de GSM y ont été retrouvés", indique la zone de police de Mons/Quévy.

Un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre du suspect.

"Entre autres domaines d'action, notre travail en matière de sécurité se traduit par notre lutte contre le trafic de stupéfiants et par le renforcement de la sécurité routière (Plan zonale de Sécurité 2020-2025). En conséquence, la présence accrue de nos policiers sur le terrain permet notamment de mettre fin à des agissements illégaux et insécurisants tels que décrits supra", conclut la zone de police de Mons/Quévy.