Dour Festival: Un flou juridique sur les normes acoustiques

Un arrêté wallon de 2018 n'est toujours pas entré en vigueur. On ne fait pas n'importe quoi dans les festivals pour autant.

"Make some nooooooooooise" ont l'habitude de lancer les frontmen ou frontwomen aux foules en délire. Oui, mais pas trop quand même. Durant le Dour Festival, le bruit des basses, perçu jusqu'à 20 kilomètres du site, a animé les conversations sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, pas de quoi en faire tout un plat, il faut que jeunesse se passe, surtout après deux ans de restrictions sanitaires. Mais d'autres ne l'ont pas entendu de cette oreille, se demandant même si le Dour Festival ne devrait pas être sanctionné pour tapage nocturne et si dans ce pays, il y avait deux poids deux mesures en la matière. Certains ironisaient ainsi sur le fait qu'en cas de petite sauterie entre amis un peu trop tardive dans le jardin, la police ne manquerait pas de rappliquer. Mais à Dour…

Il y a effectivement une sorte de deux poids, deux mesures. Le tapage nocturne tombe sous le coup de l'article 561 du Code pénal qui prévoit une amende voire une peine d'emprisonnement pour "ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants". Évidemment, les grands événements comme le Dour Festival ne sont pas soumis au même régime, sinon il serait pratiquement impossible d'organiser des festivités dans ce pays.

En théorie, un arrêté wallon doit encadrer les nuisances sonores liées aux concerts et aux festivals en plein air notamment. Il a été rédigé par un certain Carlo Di Antonio, lorsqu'il était ministre wallon de l'Environnement. Il date de 2018. Mais… Il n'est toujours pas entré en vigueur! La nouvelle ministre de l'Environnement, Céline Tellier, y travaille. Interrogée sur cette anomalie l'an dernier, elle expliquait que son administration avait été chargée de préparer l'entrée en vigueur de l'arrêté. Une entrée en vigueur qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, la Wallonie souhaitant se mettre au diapason avec la Région de Bruxelles-Capitale où de nouvelles normes ont déjà été adoptées. Du côté du cabinet de la ministre Tellier, on nous indique aujourd'hui que l'on travaille toujours à cette harmonisation, mais que le dossier devrait avancer cet automne.

En attendant cet arrêté wallon "fixant les conditions de diffusion du son amplifié électroniquement dans les établissements ouverts au public", notamment les festivals en plein air, les organisateurs ne sont pas autorisés à faire n'importe quoi en profitant d'un flou juridique. Tant que le nouveau texte n'est pas entré en vigueur, un arrêté royal de 1977 continue d'encadrer les normes acoustiques pour ce type d'événement. Et à Dour, l'organisation a indiqué déjà se plier aux prescriptions wallonnes, le tout étant vérifié en continu sur place à l'aide d'appareils qui permettent de voir le nombre de décibels.