Mons: 240 emplois à Geothermia grâce au Logipôle d'Helora

"Pour avancer dans une fusion, il faut un portefeuille commun", nous glisse Calogero Conti, président du conseil d'administration d'Helora, organe qui doit regrouper à terme les activités hospitalières du CHU Ambroise Paré et du groupe Jolimont. Et un des premiers éléments de ce portefeuille sera le Logipôle. Cet outil, qui sera installé sur le zoning Geothermia à Mons, a été dévoilé ce jour.



Un Logipôle, pourquoi faire?

Le Logipôle permettra de regrouper des activités non-médicales, mais qui font partie intégrante d'un hôpital: la cuisine, la blanchisserie et des magasins centraux des parties prenantes au projet, "qui disposent de la taille critique suffisante à la mutualisation de ces services qui constitue une réelle plus-value en termes de qualité et d'efficacité des flux hospitaliers concernés", explique Stéphan Mercier, directeur général de Helora. Les activités opérées par le futur logipôle sont celles dont le processus peut être industrialisable et qui ne sont pas opérées systématiquement par les hôpitaux. Exemple: l'activité de blanchisserie d'Ambroise Paré est actuellement externalisée à une entreprise flamande.

A l'horizon 2027, le Logipôle deviendra la blanchisserie centrale et la cuisine centrale de six hôpitaux (Ambroise Paré et les cinq sites hospitaliers de Jolimont), mais aussi de l'hôpital psychiatrique Chêne aux Haies, des maisons de repos, crèches et services de repas à domicile des parties prenantes. Ce sont une trentaine de sites qui seront desservis pas le Logipôle, qui sera capable de traiter 14 tonnes de linges par jour et préparer 10 000 repas par jour.

Pour faire tourner ce mastodonte de 18 000 m², 240 emplois sont prévus: 200 transférés des sites actuels de Jolimont et Ambroise Paré, et 40 créés. Il s'agira d'emplois requérant peu de qualifications et propices à l'insertion sociale. Le Logipôle bénéficiera d'un soutien du Fonds Social Européen pour 30 emplois de formation par le travail en collaboration avec les CPAS. A noter que la structure du Logipôle sera publique, et ces emplois aussi. Une compensation par rapport à la privatisation de l'hôpital Ambroise Paré, qui passera sous le giron Helora en 2023 si tout se déroule comme prévu.

Pourquoi Geothermia?

Pour trois raisons majeures. Un: la large surface disponible, une seule entreprise occupant le zoning aujourd'hui. Deux: le site est équipé, relié aux grands axes autoroutiers et exploitable immédiatement. Trois: les économies d'énergie attendues, en utilisant la géothermie, mais aussi en installant des panneaux photovoltaïques, une éventuelle éolienne...Pour les transports vers les différents sites, Helora envisage une flotte de véhicules électriques.

Une autre option avait été envisagée, à Jemappes, à côté du futur hôpital montois. Mais, explique Stephan Mercier, "elle ne présentait pas d'une part tous les avantages de Geothermia, et d'autre part, limitait le déploiement de l'hôpital. Par expérience, nous savons que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Disposer de deux sites distincts nous permettra de développer sereinement les activités de chacune de ses entités."

Le logipôle verra le jour en deux phases: la blanchisserie et la cuisine, puis le magasin central. Un deuxième logipôle, regroupant les activités médicales telles que la stérilisation, pharmacie et les salles blanches, est à l'étude. Une chose est néanmoins sûre, s'il devait voir le jour, ce serait dans le bassin louviérois, en compensation des emplois déplacés à Mons avec le Logipôle Geothermia. Helora, une question d'équilibre permanent...

Et Tivoli dans tout ça?

Ils étaient trois, ils ne sont plus que deux, depuis que le CHU Tivoli s'est retiré des négociations de fusion, en février dernier, disant vouloir temporiser. A ce stade, son implication dans le Logipôle est donc inexistante. Pourrait-elle évoluer par la suite? "La porte reste ouverte", garantissent Calogero Conti et Stephan Mercier.

Toutes les options sont possibles: Tivoli peut mettre la main à la poche et intégrer la structure décisionnelle du Logipôle, ou rester en dehors et en devenir client...ou ne pas du tout s'y intéresser et continuer à travailler avec ses prestataires actuels. Des réunions seront prochainement programmées pour en discuter. S'il n'est plus partie prenante de la fusion, Tivoli reste néanmoins membre du réseau Helora, par obligation légale.