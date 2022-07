U.P.

Le nouveau Ciné-Club du Plaza recrute ses membres et cherche des jeunes entre 16 et 22 ans.

Le Plaza Arthouse Cinema cherche des regards jeunes pour sa programmation

Comment rajeunir le public des salles obscures à l'heure de la concurrence des plateformes de streaming? En impliquant les jeunes dans la vie du cinéma. Ce que fait le Plaza Arthouse avec son Ciné-Club, pour lequel il cherche de jeunes candidats.

Le rôle du ciné-club: organiser des avants-premières, des séances spéciales, des rencontres avec d'autres cinéphiles...Alors si vous aimez le cinéma, que vous avez entre 16 et 22 ans, que vous avez envie de programmer des films, et que vous êtes disponibles une à deux fois par moi, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du Plaza via communication@plaza-art.be.

La date limite pour candidater afin de faire partie du club est le 31 août.