Mons-Centre: Plus de déchets produits en 2021

Dans l'ensemble des 19 communes qui dépendent entièrement d'Hygea pour la gestion des déchets, on constate qu'en 2021, les citoyens ont produit plus de déchets que l'année précédente avec une moyenne de 535 kg de déchets (tous types de déchets ménagers confondus) contre 491 kg en 2020. L'intercommunale explique cette augmentation par deux tendances inverses: une ouverture plus large des recyparcs et l'élargissement du nouveau système de collecte ainsi que les nouveaux sacs bleus.

En 2020 en effet, les recyparcs ont connu une période de fermeture en raison de la pandémie de covid. Avec 92,417 tonnes de déchets, on y avait collecté une quantité moins importante qu'en 2021: 109,374 tonnes.

L'autre facteur important, c'est le nouveau système de collecte sélective. Après Écaussinnes et Estinnes, d'autres communes l'ont adopté comme Frameries, Quévy, Soignies ou encore Binche. Or, l'expérience démontre que la collecte sélective fait sensiblement maigrir les poubelles. En 2021, Hygea a ainsi collecté 175,1 kg d’ordures ménagères brutes et déchets résiduels par habitant contre 184,2 kg en 2020. Soit une diminution de 5%. Cette bonne tendance devrait s'accentuer encore avec l'introduction du nouveau schéma dans le Grand Mons en novembre 2022.

L'année 2021 a également été marquée par l'arrivée des nouveaux sacs bleus. Pour rappel, ces sacs destinés aux déchets PMC peuvent désormais accueillir un plus large panel de déchets en plastique comme les pots de yaourt, les barquettes de beurre ou les films plastiques. Avec son nouveau centre de tri des PMC, Valodec, l'intercommunale espère atteindre le seuil des 23 kg par an et par habitant pour les sacs bleus. On n'y est pas encore, mais la quantité est en augmentation avec 18,8 kg par habitant en 2021.

Pour 2022, Hygea s'est fixé comme objectif de diminuer la quantité de déchets. En étendant davantage le nouveau système de collecte, mais aussi en menant une campagne de sensibilisation sur le nouveau sac bleu avec Fost Plus. Les citoyens sont également invités à participer à l'effort en suivant les conseils de l'intercommunale: mieux trier, proscrire les produits jetables, réduire sa production de papiers, composter et enfin offrir une seconde vie aux objets en les donnant ou en les réparant.