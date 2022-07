Duel au sommet au Grand Prix de Wallonie

U.P.

Le dernier dimanche de juillet est le jour où le monde méconnu de la course hippique se dévoile un peu plus au grand public à l'occasion du Grand Prix de Wallonie, qui se déroule à l'hippodrome de Wallonie à Ghlin. "C'est le point de référence du calendrier et de l'hippisme belge puisque nous accueillons les meilleurs chevaux du monde", souligne Achille Cassart, administrateur-délégué de l'hippodrome.



Cette année, le Grand Prix de Wallonie sera le théâtre d’un affrontement entre Étonnant et Vivid Wise SA… Deux trotteurs qui ne diront rien au profane, mais pour les spécialistes, c’est comme si vous leur parliez d’un duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton sur la piste de Spa-Francorchamps. Car l’hippodrome de Wallonie c’est un des meilleurs circuits du monde, dont le Grand Prix fait partie de la F1 du trot, le Grand Circuit Européen où figurent les 15 courses les plus relevées du continent.

Cette reconnaissance internationale, l'hippodrome la doit à sa politique d'investissement. "Nous avons des pistes de haute qualité car nous n'avons cessé d'investir avec la Région wallonne dans les infrastructures possibles. Nos pistes sont d'une qualité exceptionnelle, avec 25 cm de lave sous la structure ce qui permet de courir par tous les temps. C'est ce qui fait que nous pouvons accueillir de grandes stars, car leurs propriétaires n'aiment pas prendre le risque de les voir se blesser."

Concrètement, les festivités débuteront à 14 heures ce 31 juillet. Sept courses sont programmées, avec en apothéose le Grand Prix de Wallonie à 16 h 05. Outre les courses, une série d’animations se tiendront sur le site pour donner un caractère familial à l’événement : spectacles de voltige, course en double sulky, défilé de voitures ancêtre, initiation au pari, animations pour enfants… Tout est prêt pour attirer la grande foule à l’hippodrome de Ghlin, et sans restrictions sanitaires. En moyenne, la manifestation réunit environ 2 000 spectateurs. Le record d’affluence remonte à 2017, quand Bold Eagle, considéré comme le meilleur trotteur de l’histoire, a foulé la piste de l’hippodrome pour la première fois.