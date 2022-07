Cuesmes: Van Gogh à la fête ce dimanche

Une des grandes vertus de Mons 2015, capitale européenne de la culture, est d'avoir remis en lumière le séjour de Vincent van Gogh, du temps où il n'était pas encore peintre renommé, mais évangéliste, dans le Borinage. Localement, les autorités ont pu saisir la balle au bond et en faire un argument d'attractivité touristique. En témoigne à Mons la rénovation de la Maison Van Gogh à Cuesmes.

Cette maison ouvrière a accueilli Vincent van Gogh de juin à octobre 1880, à la fin de son séjour de près de deux ans dans la région houillère du Borinage. Aujourd’hui, la Maison Van Gogh propose de découvrir le quotidien de Vincent van Gogh lors de son séjour au Borinage et de saisir combien son passage chez nous a contribué à faire naître l’artiste en lui.

Dimanche prochain, le 31 juillet, la Maison van Gogh veut fêter le peintre aux tournesols, qui s'est éteint le 26 juiller 1890 à Auvers-sur-Oise, avec un programme estival familial.

La matinée sera consacrée à des activités en patois borain. A 11h est ainsi prévue une visite en patois borain, langue pratiquée par les gens de la région du temps de Van Gogh, et à redécouvrir avec une visite et un concert apéritif en patois, qui se débutera à 12h. Pour emmener les visiteurs dans les méandres de cette langue colorée et pleine d'humour, Bernard Baumans, auteur, compositeur, interprète en français et en borain, lauréat de la chanson wallonne. Amoureux de son terroir et de Georges Brassens, il propose de redécouvrir des chansons issues du répertoire de l’artiste adaptées en patois borain.

Suivront l’après-midi des activités dédiée aux familles et proposées en français et en néerlandais: ateliers collage, gravure sur gomme, jeux anciens, visites guidées adaptées aux familles...De quoi donner l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir de manière ludique et créative ce personnage hors du commun! Et de dérouiller son néerlandais.

Adresse: rue du Pavillon 3, 7033 Cuesmes.