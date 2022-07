Travaux sur la place Léopold à Mons: les bus déménagent!

Qui dit mois d'août dit fin des conés du bâtiments. Les grands chantiers vont donc reprendre et, parmi ceux-ci, celui de la gare de Mons et de la place Léopold. À partir du 1er août 2022, ces chantier franchissent une nouvelle phase et s’étendront sur l'aire utilisée par les TEC, au coeur de la place Léopold. Les bus changent de quais et sont déplacés sur le quai TEC/SNCB de la future gare. Il n’y aura plus aucun embarquement ni débarquement place Léopold.

Les lignes 6, 7, 9, 14, 14/, 14B, 15, 15/, 16, 16/, 17, 18, 22, 24, 34/, 50, 60, 82, 89, 129, 134/, U et E110 auront leur départ et terminus sur le quai TEC/SNCB. Elles ne se rendront plus place Léopold.



Il n'y a pas de changement à signaler pour les bus démarrant de la gare provisoire, à savoir les lignes 1, 2, 19, 19/, 23, 41, 96 et E44.

Quant au départ des bus intra-muros City'O et City'R, ils se font toujours rue de la Houssière, à côté de l'espace TEC.