Mons: cinq nouveaux distributeurs de colis désormais accessibles

U.P.

Depuis le 29 juillet, un réseau élargi de distributeurs de colis est accessible aux Montois: BPost a procédé à l'installation de cinq nouveaux distributeurs de colis dans le centre-ville, en plus de ceux déjà existants dans les points postes ou au bureau de poste. Ces nouveaux distributeurs doivent permettre de créer une "écozone" dans l'intramuros montois.

Une écozone dans le jargon de BPost, c'est une zone dans laquelle un réseau dense de points d’enlèvement et de distributeurs de colis est créé afin de permettre aux citadins de déposer et reprendre leur colis sans usage de la voiture. Dans une écozone, BPost transporte " de manière écologique", notamment avec des véhicules électriques, et à terme, des vélos-cargo, les colis dans le cœur de ville.

L'usage de ces distributeurs doit aussi permettre de réduire le trafic en livrant les colis de plusieurs colis à un seul endroit et en évitant des trajets inutiles vers le domicile, quand le livreur se présente à un moment de la journée où personne n'est présent pour réceptionner le colis. Selon BPost, les livraisons en points d'enlèvement et distributeurs émettent en moyenne 30% de CO2 en moins que les livraisons à domicile, et de 90% si le colis est retiré à pied ou à vélo.

Les nouveaux distributeurs sont situés place de la Grande Pêcherie, rue du Rivage, rue des Sars, Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine et rue des Caches. Ceux-ci complète un réseau de dépôt et d'enlèvement composé du bureau de poste à la rue de la Clef, de trois points-colis (rue de Nimy 45, Boulevard Charles Quint 1, boulevard Fulgence Masson 48) et d'un point-poste.