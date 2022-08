Pénurie de dentistes à Mons-Borinage: "Il faut un fonds d'impulsion"

La pénurie de dentistes sévit en Wallonie et la région de Mons-Borinage n'y échappe pas. Les provinces du Hainaut et du Luxembourg sont d'ailleurs les plus affectées. Interrogée par Jacqueline Galant, la ministre Morreale indiquait que le gouvernement wallon travaillait sur plusieurs pistes. Mais un fonds Impulseo, comme il en existe pour les médecins généralistes, n'est pas à l'ordre du jour, les associations représentatives des dentistes n'en manifestant pas le souhait selon la ministre de la Santé.

En lisant ces propos, Michel Devries, président de la société de médecine dentaire, a failli tomber de sa chaise. "Notre ASBL rassemble deux tiers des dentistes francophones. Et depuis 2014, nous demandons la mise en place d'un fonds Impulseo qui inciterait les dentistes à s'installer dans les zones en pénurie", explique Michel Devries. "On ne manque pas de dentistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais il y a une extraordinaire mauvaise répartition avec par exemple cinq fois plus de dentistes par habitant dans le Brabant wallon qu'à Mouscron."

Le président de la société de médecine dentaire explique cette mauvaise répartition par divers facteurs. "Les étudiants en médecine dentaire mènent une vie de citadin pendant de longues années, qu'ils soient à Bruxelles, Louvain-la-Neuve ou Liège. Et manifestement, beaucoup s'y habituent et sont peu enclins à s'installer à la campagne après cela. Par ailleurs, les jeunes diplômés commencent leur carrière par une année de stage. Mais dans les zones en pénurie, il est forcément plus difficile de trouver un maître de stage. Pour inverser la vapeur, il faut donc une politique volontaire des autorités francophones et favoriser l'installation des dentistes dans les zones en pénurie."

Un projet de fonds Impulseo pour les dentistes était sur les rails. Mais la sixième réforme de l'Etat est venue changer la donne. "La compétence dépendait du fédéral et nous étions en contact avec l'Inami pour mettre en place un système d'impulsion. Mais le projet n'avait pas encore été finalisé ni budgétisé quand la compétence a été transférée à la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai pu en discuter avec Maxime Prévot et Alda Greoli lorsqu'ils étaient ministres de la Santé. J'ai toujours eu une écoute attentive, mais rien de concret. Avec la pandémie, on comprend évidemment que la ministre Morreale avait d'autres chats à fouetter. Mais notre souhait à présent est de remettre le sujet sur la table de discussion."

Si un fonds Impulseo pour les dentistes n'a pas abouti jusqu'à maintenant, n'est-ce pas faute de moyens? On le sait, les finances de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont particulièrement serrées. "Ce n'est pas une solution qui va demander beaucoup de moyens. Si on pouvait inciter 10 dentistes à venir s'installer dans la province du Luxembourg par exemple, ça changerait tout sans nécessiter des sommes astronomiques", réplique Michel De Vries. "On demande des solutions concertées avec les acteurs de terrain, pas du top to down. On voudrait commencer par des projets-pilotes en orientant l'action vers deux cibles. D'une part, les jeunes diplômés pour les motiver à s'installer dans les zones en pénurie. Et d'autre part, les maîtres de stage qui ne sont pas assez nombreux dans ces zones. Il leur faut du soutien. Le temps nous est compté. Nous avons déjà raté le rendez-vous pour 2022. Nous avons maintenant des tas de jeunes diplômés qui sont en train de trouver des stages. Il ne faudrait pas louper le coche pour la promotion 2023."