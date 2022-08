Pénurie de dentistes à Mons-Borinage: Le coup de gueule d'un représentant contre les lourdeurs administratives

La Wallonie souffre d'une très mauvaise répartition de dentistes, la province du Hainaut faisant partie des zones les plus affectées par la pénurie. Pour inverser la vapeur, la société de médecine dentaire plaide pour un fonds Impulseo. Son président souhaiterait également que les démarches administratives soient plus efficaces pour les jeunes diplômés.

"Il y a une différence incompréhensible entre le nord et le sud du pays", fulmine Michel De Vries. "En Flandre, un jeune dentiste qui reçoit son diplôme le 30 juin peut exercer dès le 1er juillet. Le francophone doit quant à lui attendre le 15 septembre pour commencer à travailler. C'est un véritable gâchis alors que ce sont des études longues et difficiles et que l'on souffre déjà d'un manque de dentistes dans de nombreuses régions."

Si la Frandre est parvenue à supprimer cette période d'attente, les francophones devraient pouvoir faire de même selon le président de la société de médecine dentaire. "On ne peut pas mettre les jeunes diplômés hors service pour des raisons purement administratives. Il faut attendre, attendre et attendre alors qu'on a des professionnels de la santé qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler", poursuit Michel De Vries. "Les hautes écoles peuvent fournir à l'administration les listes de diplômés et les choses pourraient aller beaucoup plus vite."