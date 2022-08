Mons-Centre: Mauvaise passe pour les magasins de vrac

Après avoir traversé une période dorée durant les confinements, les caisses des magasins de vrac risquent de devenir ric-rac. La crise économique entraînée par la guerre en Ukraine a poussé de nombreux ménages à se tourner vers les produits hard discount, au détriment des épiceries qui jouent la carte des circuits courts. Si bien que le gouvernement wallon a prévu une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour empêcher les acteurs de l’alimentation durable et du circuit court de partir à la dérive.

À Mons, les Halles du Manège ont déjà dû fermer leurs protes. À La Louvière, le magasin Ekivrac géré par un franchisé est en procédure de réorganisation judiciaire. Le fondateur du groupe Ekivrac, qui compte neuf magasins dans la région, dont quatre franchisés, confirme les difficultés rencontrées par le secteur. "La situation du magasin de La Louvière est propre à la gestion du franchisé. Dans son ensemble, le groupe Ekivrac n'est pas au bord de la faillite. Mais il est vrai que le secteur traverse une période plus difficile après le gros boom que nous avons connu lors du confinement", explique Geraud Strens."

Les galères n'ont pas commencé avec la guerre en Ukraine. "Quand l'horeca a pu rouvrir, les gens cuisinaient moins chez eux et comme tout le secteur de la distribution, on a assisté à une première diminution de nos chiffres à ce moment-là", poursuit le fondateur du groupe Ekivrac. "Ensuite, il y a eu une baisse du pouvoir d'achat qui a commencé en septembre déjà, quand les prix de l'énergie ont commencé à flamber. On l'a vu directement, la grande distribution aussi. Le budget de l'alimentation est celui sur lequel les ménages peuvent agir immédiatement alors qu'il est plus difficile de diminuer le montant de ses factures d'énergie, de son loyer ou de son emprunt."

La guerre a ensuite aggravé le problème, le pouvoir d'achat souffrant davantage. "Depuis, les premiers prix cartonnent dans les grandes surfaces. C'est dommage, car il ne faut pas forcément dépenser plus pour avoir une alimentation saine. Dans nos magasins d'ailleurs, nous conseillons nos clients sur leur manière de consommer."

Les produits locaux proposés dans les magasins de vrac ne sont pas nécessairement des produits de luxe. Reste que pour l'heure, le secteur traverse une mauvaise passe et le gouvernement se penche à son chevet. Avec tout d'abord la mise en place de mécanismes de soutien à l'achat. Et une attention particulière sera portée aux publics dits "fragiles" pour que les produits locaux ne soient pas uniquement une affaire de bourgeois, bohèmes ou pas. Des aides devraient ensuite être apportées pour des investissements dans des projets d'économie sociale.

"C'est une très bonne nouvelle", réagit Geraud Strens. "Nous ne connaissons pas encore les détails, il faut voir comment ces mécanismes vont être activés. Mais on espère qu'il y aura un véritable soutien aux acteurs. Le plus critique pour le moment, ce sont les fonds de roulement. Les petits acteurs comme nous qui se sont lancés pour essayer de changer les choses ont dans l'immédiat besoin de liquidités pour traverser cette crise."