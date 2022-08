Pas de feu d'artifice, mais quatre jours de festivités à Havré

Pour son retour après deux ans de crise sanitaire, la Ducasse du Grand 15 ne se clôturera pas avec un feu d'artifice, sécheresse prolongée oblige. "Pour des raisons évidentes de sécurité le Comité de l'Havré Ducasse a décidé d'annuler le feu d'artifice du 15 août" communiquent les organisateurs.



Mais nul doute que cette annulation passera inaperçue dans un programme dense et très attendu par les Havrésiens, impatientsde retrouver le plus grand événement festif de l'année dans leur village, qui se déroulera du vendredi 12 au lundi 15 août. Avec au programme: des concerts, une brocante, des soirées DJ et des rendez-vous pour les amateurs de mécanique auto et moto.

Les festivités s'ouvriront le vendredi 12 août par le verre de l'amitié à 17h30, suivie d'un concert qui fera la part belle à la variété française, Jean Olivier interprétant les plus grands succès de trois "Michel", à savoir Fugain, Delpech et Sardou. Suivra ensuite un concert disco signé Veronika, avant une soirée DJ pour clôturer la soirée.

Le lendemain, le meeting des Midnight Ride donne rendez-vous aux amateurs de belles mécaniques entre 10 h et 17 h. Au soir dès 19h, place dans un premier temps à la douceur de la musique acoustique avec deux concerts live: Kacy qui emportera le public à coup de belles ballades, à qui succèderont les Unpluggers pour une prestation dédiée à Eric Clapton. Une soirée années 80 et 90 emmèneront ensuite les fêtards jusqu'au bout de la nuit.

Dimanche, le Géant sera de sortie dès 14h30, accompagné de l’orchestre des saltimbanques Borains. Il s'agira d'une première dans le village. A 20h, les fans de rock teinté de blues assisteront au concert de Blackpearls Trio & Mister D pour un set allant de Jimi Hendrix à Gary Moore en passant par Joe Bonamassa, John Mayers et Dire Straits. La musique se taira sur le coup de 22h pour le traditionnel lâcher de ballons, avant de reprendre jusqu’au bout de la nuit.

Enfin le 15 août, le programme sera dense avec la balade motos des Asphalt Eaters qui démarrera à 9h30 de la place d'Havré. La procession traditionnelle de Notre-Dame du Bon Vouloir partira de 10h. Le parcours emprunté sera : la chaussée du Roeulx (jusqu'au monument), la rue Georges Mabile, la rue de Saint-Symphorien, la rue Adonis Descamps, vers la chapelle de Bon Vouloir, ensuite retour vers l'église en empruntant la rue Edouard Dewèze et la chaussée du Roeulx.

Après la procession, place à la musique dès 13h avec le punk rock metal de Kindle 13, suivi de Padoom en soirée. Tout le week-end, un stand de Grimages et des jeux ludiques gratuits seront proposés et des forains seront également de la partie. Programme chargé donc, dans lequel l'annulation du feu d'artifice passe inaperçue.