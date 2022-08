L’Université de Mons une nouvelle fois mise à l’honneur au Ranking Shanghai 2022

L’Université de Mons une nouvelle fois à l’honneur lors de l'édition 2022 du classement Shanghai. L’UMONS figure en effet en très bonne position dans trois secteurs : celui de la physique, des sciences de matériaux/ingénierie et celui de la chimie. Pour ces deux derniers, elle se classe même comme première université belge francophone, une première place conservée depuis la publication du précédent classement.

"Cette année encore, l'Université de Mons se distingue au sein du classement mondial Shanghai des universités par sujet/domaine, dévoilé en ce mois de juillet 2022. Pour cette édition 2022, l'UMONS se classe dans la fourchette mondiale 151-200e place et est ainsi la troisième université belge après la KU Leuven et celle de Ghent et première des institutions francophones", indique Charlotte Jauniaux, chargée de communication de l'UMONS. "Pour la physique, elle se situe dans la tranche des 301-400e universités les mieux classées au monde, 7e belge et troisième université francophone. En chimie, elle arrive dans la tranche mondiale 301-400e et se hisse comme 4e université belge et à nouveau première francophone."

Le recteur de l'UMONS, le professeur Philippe Dubois, se réjouit de ces nouvelles récompenses. "Je ne peux que me réjouir du résultat de notre Université dans ce classement Shanghai dont les critères sont peu favorables au niveau international aux institutions de taille moins conséquente comme la nôtre. Ces résultats centrés sur la productivité scientifique, tout comme ceux déjà publiés précédemment par U-Multirank et QS​, deux autres rankings qui fonctionnent différemment, attestent en tout cas de la qualité du travail de nos chercheurs", indique-t-il.

Pour rappel, le Ranking Shanghai ARWU - pour Academic Ranking of World Universities - publie chaque année un classement des meilleures universités au monde. Ce classement uniscore utilise pour identifier les "meilleures universités" cinq critères dans chaque domaine classé. Ces critères comprennent le nombre d’articles publiés par une institution dans le domaine, la citation impact normalisé par domaine, le taux de publications avec minimum deux pays d'affiliations, le nombre d’articles publiés dans les tops journaux et le nombre de membres du personnel ayant obtenu un prix significatif.