Mons: une journée vrombissante au Grand Large, dédiée au motonautisme

Le Grand Large à Mons est déjà réputé pour son aire dédiée au jet ski, mais Benjamin Berti voit plus grand.Avec son association Mons Nauteam, il ambitionne de faire du Grand Large un terrain de jeu du motonautisme, qui comprend bien des disciplines: ski nautique, zapcat, jet surf, offshore, F4, semi-rigide, hors-bord...Pour les découvrir, rendez-vous ce dimanche 14 août au Grand Large, pour la Journée du motonautisme.

"Je travaille dans l'entreprise familiale Mons Nautic, qui vend des bateaux depuis 1979 et j'ai fait plusieurs années de compétition, jusqu'en 2010, explique Benjamin Berti. J'ai remonté une ASBL, Mons Nauteam, pour promouvoir le sport nautique à travers différentes activités." L'une d'elles est cette journée du sport nautique. "Ce sera la deuxième édition et l'événement prend pas mal d'ampleur."

L'an dernier, l'événement avait profité de la brocante du 15 août, organisée juste à côté du Grand Large pour attirer le public. Cette année, pas de brocante, mais les fidèles seront au rendez-vous. "On attend beaucoup de monde de notre secteur, de chez nous, d'amis solidaire de notre team, des concurrents amis...Certains viendront même de Rouen. Le public pourra découvrir 9 disciplines liées au motonautisme, comme le offshore, qui peut atteindre 130 km/h en pleine mer, ou les bateaux F4." Ce sont des machines peu polluantes, dont les moteurs ont une faible émission de CO2, mais qui peuvent atteindre 110 à 120 km/h.



Cinq bolides de chaque catégorie feront des tours du plan d'eau au cours de la journée et il sera également possible de faire des baptême en offshore. "Si l'univers du motonautisme est méconnu, c'est un petit monde très convivial", assure Benjamin Berti. La journée du motonautisme a aussi pour objectif de récolter des fonds afin d'organiser un autre événement le mois prochain: "un week-end de courses les 24 et 25 septembre avec une course d'endurance de 5h30 samedi, et des courses de vitesse le dimanche." Avant d'aller peut-être encore plus loin: "il y aura peut-être les 24h de Mons en F4." Le motonautisme n'a pas fini de faire des vagues au Grand Large.