Mons : les plats sains aux hautes valeurs nutritives de Victoria Rizzo à la conquête des restaurants

Un premier partenariat avec Gianni Nicolo permet de voir ses plats être à la carte de Yogorino et prochainement de l’Impasto.

Pas toujours facile de suivre un régime tout en se faisant plaisir lors de sorties au restaurant. Cela va désormais être possible à Mons où Victoria Rizzo, psychologue et nutrithérapeute, collabore avec plusieurs restaurants afin de proposer des repas à haute valeur nutritive qui s’allieront parfaitement avec les exigences d’un régime. Pour se lancer, elle a contacté Gianni Nicolo, responsable du Yogorino et du restaurant l’Impasto à Mons. Le Yoga Victoria est ainsi née dans la première enseigne. Un plat à base de pâtes devrait sortir en septembre dans la seconde.

"Je suis nutrithérapeute, cela signifie que je vise principalement une alimentation santé. On utilise toutes les vertus des aliments pour venir carencer ce qui s'est épuisé au fur et à mesure du temps dans le corps. Je suis également psychologue, j'ai donc décidé de combiner les deux en travaillant sur cette envie que l'on a de grignoter à certains moments de la journée", indique Victoria Rizzo. "Au travers de mon métier, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se demandaient qu'est-ce qu'elles pouvaient faire lorsqu'elles partaient en vacances, au restaurant ou encore chez des amis pour respecter leur régime. Elles ont souvent tendance à se priver estimant qu'elles ne peuvent pas se faire plaisir. Je me suis donc dit que cela pourrait être chouette si certains restaurants proposaient des alternatives qui permettraient à mes patients d'avoir une collation, un dessert ou un repas de qualité à forte valeur nutritionnelle."

Forte de sa communauté "PsychoNutrition by Victoria Rizzo" de près de 5 700 membres, Victoria Rizzo profite d'un échange de bons procédés pour lancer ses collations et repas veillant aux vertus nutritionnelles tout en limitant les envies de sucre en fin de journée. "J'ai eu un contact avec Gianni Nicolo, gestionnaire du Yogorino à Mons, pour lui proposer de mettre en place mon projet dans son établissement. Il a tout de suite été emballé. Je suis alors venu le rencontrer pour composer un yaourt avec ses produits. C'est ainsi qu'est né le Yoga Victoria, un yaourt à consommer vers 17h avec des fruits et du chocolat qui permettra de réduire les envies de sucre", poursuit Victoria Rizzo. "Son enseigne fait ainsi office de point de référence pour mes patients. Cela nous permet aussi de nous faire de la publicité mutuellement."

Victoria Rizzo et Gianni Nicolo ne comptent pas s'arrêter là puisqu'en septembre, un plat devrait sortir dans le restaurant "l'Impasto" de ce dernier. "L'Impasto étant un restaurant italien, le plat sera probablement composé de pâtes, revisité selon les principes de la nutrithérapie", confie Victoria Rizzo. D'autres restaurants devraient également se lancer dans les plats sains aux fortes valeurs nutritionnelles comme Antica à Hornu. De quoi se faire plaisir sans culpabiliser.