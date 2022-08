Les Apéros montois reviennent au beffroi

U.P.

En une décennie, les Apéros montois se sont imposés au fil du temps comme "the place to be" pour une bonne frange de la population montoise, comme en témoigne l'affluence que génère chacune édition de cet événement en plein air. La dernière édition en date, le 29 juillet dernier au parc du Waux-Hall, a attiré la toute grande foule dans ce lieu emblématique de la cité du Doudou.

Car le concept des Apéros montois, ce n'est pas que de boire des coups en plein air, c'est aussi redécouvrir le patrimoine historique et urbanistique montois, l'événement prenant toujours place dans des lieux emblématiques de la ville. Ainsi pour la prochaine édition, qui aura lieu ce vendredi 19 août, rendez-vous est donné dans le parc du Beffroi de Mons.

L'événement aura lieu dès 18h, avec à nouveau des bières locales, du bon vin et des acteurs locaux pour la restauration. Petite particularité de cette édition d'avant la rentrée: le thème aura une saveur provençale. Pour rappel, les Apéros sont toujours sur leur lancée de paiement dématérialisé, avec une carte dédiée à l'événement et valable à chaque édition.

A noter qu'une dernière édition clôturera l'été, le 23 septembre prochain, dans un lieu qui reste à annoncer.