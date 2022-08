Les Wallos de retour à Mons

U.P.

Les Fêtes de Wallonie, c'est reparti. Après deux ans d'absence pour les raisons que l'on sait, les préparatifs de la grande fête populaire vont bon train dans les grandes villes wallonnes. A Mons, depuis quelques années, on a pris le pli de fêter la Wallonie en mettant sur pied un événement avant tout familial, et où théâtre et arts de la rue sont à l'honneur.

L'édition du retour ne dérogera pas à cette règle. Les festivités s'étaleront sur quatre jours, du 15 au 18 septembre, et seront concoctées par MARS (Mons Arts de la Scène). Elles s'ouvriront par un concert de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie à la salle Arsonic. Le lendemain, place au théâtre en rue, qui prendra place dans le centre-ville montois, entre 18h30 et 21h30, avec le spectacle "Mons Passé Présent", qui mettra à l'honneur Molière.

Après ces entrées en matière, les festivités se déploieront dès 14h samedi et dimanche. Un Kid's village sera installé au parc du Beffroi tandis que la cour du Conservatoire se transformera en scène ouverte et que le théâtre itinérant "Mons Passé Présent" continuera d'animer les rues montoises. Samedi à 21h30, un spectacle proposé par la Compagnie Plasticiens Volants se déroulera sur la la Grand-Place, qui sera illuminée par un feu d'artifice. Toutes les activités seront gratuites.

Tout le weekend, des animations de rue avec clowns, magiciens et circassiens animeront les alentours de la Grand-Place. Toutes les activités seront gratuites et accessibles à tous. Seul le concert du jeudi soir nécessite une réservation auprès de VisitMons (065 33 55 80).