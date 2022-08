Rollers, vélos, skates...à la fête ce samedi à Mons

La Roller Bike Parade, c'est la grande fête de tous les engins à roues ou roulettes, non motorisés. Derrière un DJ juché sur la plateforme d'un pick up, rollers, skates, vélos, trottinettes...défilent dans une ambiance de boîte de nuit dans différentes villes du pays durant tout l'été.

Après avoir visité Bruxelles, Gand, Hasselt, Leuven ou Charleroi, la Roller Bike Parade fait arrêt à Mons. Rendez-vous est donné ce samedi 20 août dès 15h sur la place du Parc, pour un départ qui sera donné à 16h. Deux boucles seront proposées. La plus petite, de 5 kilomètres, s'adresse aux débutants. Elle emmènera ses participants à la rue de la Croix-Rouge, entre la porte de Nimy et la prison de Mons. Les débutants remonteront ensuite via la rue du Rossignol pour rejoindre la place du Parc.

Le deuxième parcours s'adressent aux sportifs confirmés. Longue de 18 kilomètres, elle passe par Nimy, le Grand Large, longera Ghlin, Jemappes et Cuesmes avant de revenir à Mons via l'avenue Général de Gaulle, pour ensuite emprunter les boulevards Dolez et Kennedy et revenir à la rue du Rossignol, près du point de départ.

La circulation automobile sera bien entendu interrompue sur les axes empruntés par la Roller Bike Parade le temps du passage de ses participants. A noter que la participation est gratuite. Dernière précision: si les engins électriques sont admis, les moins de 16 ans ne pourront pas circuler en trottinette électrique, en raison de la nouvelle législation récemment entrée en vigueur.