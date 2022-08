Accueil Régions Mons Entre Mons et Peissant, la schizophrénie Tanks In Town Entre Mons et Peissant, le public devra choisir. Ugo Petropoulos ©AVPRESS

Et donc, Tanks in Town, c'est à Mons ou à Peissant? Les deux mon capitaine, et durant le même week-end.. A Mons, ce sera le Tanks in Town officiel, organisé sous l'égide du Royal Mons Auto Moto Club, structure organisatrice historique et soutenue...