Le RAVeL entre Cuesmes et Spienne est ouvert !

C’est une nouvelle qui ravira les amateurs de balade au grand air. Après de nombreux mois d’études, d’innombrables démarches administratives et de longs travaux, le tronçon du RAVeL de la Ligne 109A, entre les rues Hector Delanois et de Ciply à Cuesmes, et la rue du Point du Jour à Spiennes, vient d’être ouvert à la circulation des usagers actifs.

D'une longueur d'environ 3,5 km, ce dernier constitue le deuxième chaînon du RAVeL de la Ligne 109A qui permettra, à terme, de connecter le RAVeL des Lignes 98 du Borinage au RAVeL de la Ligne 108, de Sambre (EuroVelo 3 et W6) et de la Ligne 109/2 en Thudinie et Botte du Hainaut. "Ce tronçon tisse encore un peu plus la toile d'araignée du RAVeL dans la Région", souligne-t-on du côté de la Région wallonne.

"Outre une piste en asphalte de trois mètres de large et les travaux de sécurisation des carrefours, la particularité de ce chantier est que de nombreuses rampes d'accès ont été créées à proximité des ouvrages d'art réhabilités, offrant ainsi aux usagers de nombreux points de connexions entre le RAVeL, les quartiers et lieux de vie des villages de Ciply, Mesvin et Spiennes."

Menés sous la conduite des équipes la Direction des Routes de Mons et du District de Saint-Ghislain, ces travaux ont été effectués pour un coût total de 1 422 069 euros.