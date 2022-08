Drogues et marginaux, les deux problématiques communes à Mons et Malines

Presque 100 000 habitants à Mons, un peu moins de 90 000 à Malines mais surtout, des problématiques semblables. À l’initiative de Nicolas Martin (PS), une rencontre vient d’être organisée avec son homologue flamand, Alexander Vandersmissen (Open Vld), et les chefs de corps de la police afin de discuter sécurité dans l’espace public. La commune flamande est en effet régulièrement citée en exemple et pourrait de ce fait inspirer le bourgmestre montois.

"J'avais pris contact avec Alexander Vandermissen au début du mois de juillet afin d'échanger autour de la stratégie mise en place en matière de sécurité", confirme Nicolas Martin. "C'est une thématique sur laquelle nous travaillons avec ferveur et il me semblait intéressant de voir autre chose, de sortir du schéma de pensées des villes wallonnes. Nos communes sont comparables et abritent des quartiers plus et moins favorisés."

Deux heures durant, les bourgmestres ont échangé autour de deux préoccupations majeures. "À savoir la lutte contre la drogue et la présence de marginaux, c'est-à-dire de personnes qui disposent d'un logement mais qui vivent de manière marginale et ayant un comportement dérangeant en centre urbain", précise Nicolas Martin. "Ce sont deux problématiques qui sont communes à de nombreuses grandes villes, et nous souhaitions savoir comment Malines les gère."

De ces échanges, Nicolas Martin revient convaincu qu'il est possible d'en faire plus, notamment en matière de prévention à l'égard de personnes présentant un double diagnostic, à savoir des problèmes psychiatriques et des assuétudes. "Ce sont des personnes qui doivent être prises en charge par des structures de soins. Nous pourrions imaginer mettre sur pieds des équipes à même d'aller à leur rencontre. C'est en tout cas une piste à suivre pour aider la police dans son travail."

À ce stade, aucune annonce n'est formulée mais la réflexion devrait être suivie d'actes concrets. "Il s'agissait d'une discussion autour de bonnes pratiques. C'est une rencontre que je considère comme fructueuse. J'entends renouveler l'expérience avec d'autres communes flamandes, notamment Leuven, qui se rapproche de Mons par sa dimension festive et estudiantine."Nicolas Martin espère par ailleurs profiter de l'appui d'homologues flamands lorsqu'il s'agira d'appuyer l'une ou l'autre demande au niveau du gouvernement fédéral.