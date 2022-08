Un dealer interpellé à la place du Parc à Mons

Au cours d’une de ces patrouilles, la Brigade Cycliste Zonale a repéré des agissements suspects à la place du Parc à Mons et a procédé à un contrôle. Le suspect avouant la vente de produits stupéfiants, le Groupe d’Appui Spécialisé Proactif est appelé pour mener la perquisition au domicile de l’intéressé : 100 grammes de marihuana, 647 euros en petites coupures et 17 plaquettes de LSD sont ainsi saisis. Sur directives du Parquet, le Service Enquêtes et Recherche de la Zone de Police Mons-Quévy a auditionné l’auteur qui a ensuite été relaxé en attendant les suites de l’enquête.

"Ce travail de transversalité de nos Services policiers et judiciaires démontre toute l'importance allouée à la lutte contre le trafic de stupéfiants, domaine d'action prioritaire repris dans notre Plan zonal de sécurité 2020-2025 : des contrôles continueront à être menés lors des patrouilles afin de décourager les agissements illégaux et insécurisants dans notre espace public", indique la zone de police de Mons/Quévy. "Actuellement, et depuis la fin des festivités du Doudou, des opérations de sécurité complémentaires sont menées par les policiers montois et quévysiens afin d'agir contre les comportements dérangeants et insécurisants sur le territoire, et notamment contre les agissements liés au trafic de stupéfiants."