Incivilités à Mons: 13 000 sacs-poubelles fouillés en trois mois

C’est un bilan dont la ville de Mons se passerait bien mais dont elle n’a pas à rougir, puisqu’elle traduit le travail effectué en matière de lutte contre les incivilités. En trois mois, pas moins de 13 000 sacs-poubelles ont été fouillés par les agents de sa cellule incivilités. Ceux-ci sillonnent, chaque jour, les rues de la commune de Mons afin de ramasser les dépôts clandestins abandonnés ci et là.

Au cours de ce deuxième trimestre de l’année 2022, le camion “incivilités” a donc collecté approximativement 13 000 sacs ou caisses. Ces récipients ont ensuite été minutieusement fouillés afin de pouvoir y trouver des indices pouvant mener aux responsables du dépôt sauvage. 408 indices ont pu être trouvés et ont permis que soient dressés 297 constats. Pour 42 de ces constats, concernant des dépôts clandestins plus importants, un PV environnement a été dressé. Ces informations ont ensuite été transmises à la Police Incivilités.

Pendant cette même période, ce sont aussi 325 avertissements ou rappels du Règlement général de Police qui ont été distribués, essentiellement pour des dépôts de sacs conformes déposés sur la voie publique en dehors des jours ou des heures de collecte Hygea ou pour l’entretien des végétations, surtout au cours des mois de printemps et d’été. “La lutte contre les incivilités est un travail ingrat mais nécessaire. Cela participe à améliorer notre cadre de vie et le collège communal y tient particulièrement”, rappelle Nicolas Martin, bourgmestre.

“Beaucoup de moyens ont été dégagés pour assurer la propreté publique depuis le début de la mandature, et le renforcement de notre équipe de lutte contre les incivilités fait partie de ces efforts. Il faut que les citoyens inciviques soient sanctionnés. Je plaide d’ailleurs pour que ceux qui sont insolvables soient contraints à des peines d’intérêt général, mais cela nécessite un changement de la loi au niveau fédéral. Je continue à plaider en ce sens auprès du Gouvernement.”

La ville rappelle encore que des investissements ont été consentis pour favoriser, autant que faire se peut, le placement de bulles à verres enterrées au détriment des traditionnelles bulles aériennes. 100 000 euros sont dépensés chaque année pour mener à bien ce projet. “Les bulles à verre enterrées, en plus d’être plus esthétiques et de mieux se fondre dans le paysage de nos rues et de nos quartiers, contribuent aussi à endiguer le phénomène des dépôts de déchets clandestins”, souligne Charlotte De Jaer, échevine de la propreté publique.

“Une quinzaine de sites de bulles à verre ont ainsi été réaménagés ces dernières années et la volonté est de continuer dans ce sens.” Deux nouveaux sites vont ainsi prochainement bénéficier de ce type de dispositif, à l’avenue Roi Chevalier à Nimy et à la rue Vilain XIIII à Maisières, deux implantations qui sont des lieux de dépôts de déchets réguliers.