Distribution de colis: la ville de Mons devient une écozone

Les chiffres avaient explosé durant la crise et évolueront probablement encore dans les années à venir. Par habitant, un colis est désormais envoyé en moyenne tous les 12,5 jours, ce qui représente presque 30 envois par habitant sur une base annuelle. Pour répondre à ce constat, BPost et la ville de Mons ont collaboré cet été afin de transformer cette dernière en écozone.

Les habitants peuvent désormais retirer plus facilement leurs colis et se faire livrer sans aucune émission. "C'est une façon plus verte de faire des achats sur internet puisque dans une écozone, tous les colis sont transportés de manière écologique, notamment avec des véhicules électriques, et à terme, des vélos cargos", précise la ville de Mons.

"Une écozone, c'est aussi moins d'embouteillages car les colis de plusieurs destinataires peuvent être livrés à un seul endroit, et toujours à la première tentative. Moins de kilomètres parcourus, c'est un trafic réduit en centre-ville." Avec un trafic déjà particulièrement dense en temps normal, cette évolution apparait forcément comme une bonne nouvelle.

Concrètement, le réseau de points d’enlèvement et de distributeurs de colis a été étoffé. Cinq nouveaux distributeurs de colis ont été installés en ville et s’ajoutent ainsi à ceux qui existaient déjà. À pied ou à vélo, les usagers pourront se rendre à la place de la Grande Pêcherie, à la rue du Rivage, à la rue des Sars, à la rue des Caches ou sur l’esplanade Anne Charlotte de Lorraine.

Il est par ailleurs toujours possible de se rendre dans les bureaux et points poste, situés rue de la Clef, Boulevard Charles Quint, rue de Nimy, Boulevard Fulgence Masson ou Grand Rue. "Désormais, en centre-ville, il y a toujours un point d'enlèvement ou un distributeur de colis dans un rayon de 400 mètres. Il est facile de s'y rendre à pied, à vélo ou via les transports en commun."

Rappelons que les distributeurs de colis sont accessibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Pour les utiliser, un simple smartphone et l’application My bpost suffisent. La connexion s’établit via Bluetooth.