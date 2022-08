La rentrée scolaire sous contrôle à Mons et Quévy grâce au plan d’action de la zone de police locale

Ce n’est un secret pour personne, ce lundi 29 août, les premiers écoliers sont retournés à l’école pour une nouvelle année scolaire. Pour la Zone de Police Mons-Quévy, ce retour à l’école rime avec son plan d’action "Rentrée scolaire".

Le plan d’action "Rentrée scolaire" de la Zone de Police Mons-Quévy est mené en partenariat avec le Service Prévention de la ville de Mons ainsi qu’avec les administrations communales de Mons et de Quévy dans le but de renforcer la présence des policiers et des gardiens de la paix aux abords des écoles primaires durant le mois que durera la rentrée scolaire.

Cette présence accrue aux abords des écoles a plusieurs objectifs de sécurité générale. "Nous avons pour but de sécuriser les environs immédiats des établissements scolaires primaires du territoire de Mons-Quévy afin de rassurer les enfants et les parents au sujet des conditions de sécurité environnantes. Nous sommes également là pour rappeler/inculquer les bonnes pratiques en termes de comportements routiers, lutter contre les incivilités routières, assurer une mobilité fluide et optimale, détecter les éventuelles situations problématiques en matière de mobilité et repérer les situations qui mettent en danger les usagers de la route et prendre les mesures adéquates", indique la zone de Police de Mons/Quévy.

Le plan d’action prévoit donc de façon transversale la présence des services de la zone de police aux abords des écoles durant près de 300 heures. Le département de la Proximité, Brigade Cycliste Zonale s’occupe de la sécurisation des abords des écoles, le département de la Circulation permet d’orienter la mobilité et les comportements routiers. Le service Aménagement du Territoire et Mobilité se charge quant à lui de vérifier les aménagements urbains et routiers et d’analyser des lieux problématiques aux abords des écoles. A noter que des radars ont été placés à différents endroits du territoire afin de contrôler les véhicules en infraction de vitesse. La mascotte de la zone de police de Mons/Quévy, Noah, assure un accueil chaleureux et convivial aux enfants.

Plusieurs partenaires sont impliqués pour mener à bien la collaboration de ce plan. Les échevins de l’Enseignement des deux communes de la zone en font partie. Catherine Houdart (Mons) et Alexis Jaupart (Quévy) sont ainsi Informés des mesures de verbalisation prises par la police si cette dernière constatait des infractions de stationnement ou de sécurité. Les échevins se chargent quant à eux d’adresser aux directions d’écoles un courrier décrivant l’action policière aux abords de leur établissement en ce mois de rentrée. Ces directions accueillant de nombreux usagers faibles, ils sont ainsi invités à rappeler aux enseignants et aux élèves/parents d’élèves les règles élémentaires en matière de stationnement et de sécurité.

Le Service Prévention de Mons et le Gardien de la Paix de Quévy seront bien entendu présents aux abords des écoles pour sécuriser les traversées des usagers faibles et rappeler aux parents certaines règles de prudence à adopter pour la sécurité de tous.