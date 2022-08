Mons: les femmes se remettent en selle

L’été aura été propice au développement de projets pour l’association Pro Velo. Cette dernière a en effet travaillé, deux mois durant, avec l’asbl Vie Féminine afin de permettre à une dizaine de femmes de se mettre à la pratique du vélo. L’expérience touche doucement à sa fin mais pourrait bien être renouvelée, compte tenu du bilan positif tiré par les deux parties.

"Il s'agit d'un projet-pilote, mené avec le soutien de la ville de Mons et en collaboration avec Vie Féminine", confirme Juliette Costenoble, chargée de projets pour Pro Vélo. "Nous souhaitions proposer un projet qui allait toucher un public que l'on connait moins, qui vient moins facilement vers nous. C'est finalement Vie Féminine qui a répondu à notre invitation."

Au total, ce sont 12 femmes qui se sont investies dans ce nouveau projet. "Ce sont des femmes qui ont vécu une mauvaise expérience, qui ont l'envie de se mettre au vélo pour être avec leurs enfants ou qui veulent se déplacer plus aisément et plus loin que si elle était à pied,… La démarche d'entreprendre une formation n'est pas toujours simple mais les retours sont extrêmement positifs et les profils sont très variés."

Pendant deux mois, les participantes se sont (re)familiarisées avec l'outil et ont appris à l'utiliser en toute sécurité, notamment dans le trafic. "L'ambiance au sein du groupe était en tout cas très bonne, on a senti qu'il y avait de la solidarité, que les participantes se sentaient en confiance et en sécurité. Cette fois-ci, le public était exclusivement féminin parce que la collaboration était nouée avec Vie Féminine mais ce ne sera évidemment pas toujours le cas."

D'autres associations sont en effet invitées à se manifester. "Ce que l'on demande, c'est qu'un ou plusieurs membres de l'association en question soient présents afin de participer à l'encadrement des personnes inscrites", précise encore Juliette Costenoble. En fonction des demandes, ce projet-pilote pourrait donc être réorganisé très prochainement.