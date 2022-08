Mons: un label pour juger de l'accessibilité des musées

Si ces dernières années, d’importants efforts ont été fournis en matière d’accessibilité, le chemin reste long pour vivre dans une société totalement inclusive. Du côté de l’asbl Les Amis des Aveugles, on redouble d’inventivité pour aider les administrations et les structures à s’adapter aux réalités et contraintes d’un public aveugle ou malvoyant. C’est toujours dans cet objectif que le label "c’est sensé" vient de voir le jour.

"Ce label est né dans l'idée de mettre en lumière l'accessibilité et les bonnes pratiques adaptées par les structures", explique-t-on du côté de l'asbl. "C'est sensé est la preuve officielle qu'elles proposent un accueil de qualité aux personnes aveugles ou malvoyantes. Une démarche inédite qui s'inscrit dans une volonté de favoriser l'autonomie et l'inclusion du public déficient visuel dans la société."

Concrètement, ce label doit encourager les structures à investir dans leur mise en accessibilité, informer les personnes aveugles et malvoyantes de l’existence de lieux adaptés, évaluer objectivement la qualité des services proposés et faire bénéficier les structures de l’expertise des Amis des Aveugles et de spécialistes. À ce jour, trois degrés de labellisation sont disponibles. Elles seront attribuées à l’issue de la visite d’un expert en déficience visuelle, chargé d’effectuer un audit sur base de critères spécifiques.

Le premier label « contenus sensés » sera décerné si la structure dispose d’adaptations matérielles (formats adaptés, dispositifs multi-sensoriels,…) et d’outils spécifiques pour accueillir le public déficient visuel. Le second, "attitudes sensées", témoigne des bons comportements, des bons gestes pour accueillir au mieux la personne aveugle ou malvoyante et de la disponibilité de visites adaptées au handicap.

Enfin, le dernier – "totalement sensée" est octroyé aux structures totalement adaptées et dont le personnel a été formé pour accueillir dans des conditions optimales le public déficient. Précisons que ce label s'adresse tant aux structures privées que publiques.