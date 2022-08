Mons: un trio à la tête de la coprésidence d'Ecolo

Jamais deux sans trois. La section locale d’Ecolo Mons est désormais dirigée par un trio. Guillaume Wayembergh vient en effet renforcer l’équipe de la coprésidence du parti et rejoint ainsi Constance Lesplingart et Vincent Crépin, déjà en poste. Montois d’origine, Guillaume Wayembergh vient de revenir dans sa ville d’origine après avoir étudié et Bruxelles et voyagé durant un an en Nouvelle-Zélande.

"Son retour à Mons a été pour lui un vrai déclic, qui l'a poussé à s'investir dans la vie locale, associative et politique de notre Ville", explique-t-on du côté de la coprésidence. "S'il est membre d'Ecolo depuis peu, il a toujours été touché par la problématique environnementale, ses multiples enjeux et est convaincu que des actions menées au plus près du citoyen peuvent avoir un effet de levier visible sur la qualité de vie de toutes et tous."

Il lui semblait de ce fait logique de se présenter à la coprésidence des Verts. "Que l'on parle de justice sociale et environnementale, de solidarité et d'émancipation, de transition écologique ou de participation citoyenne, les valeurs du parti écologiste résonnent avec ses convictions personnelles. Avec les élections communales de 2024 en ligne de mire, ce ne sont pas les défis qui manqueront pour ce trio présidentiel des verts montois."

Actif dans les secteurs de la mobilité et de l’énergie durable, Guillaume Wayembergh rejoint donc Constance Lesplingart et Vincent Crépin, tous deux réélus à la présidence d’Ecolo Mons en juillet 2021 pour une durée de deux ans.