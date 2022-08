Tertre: une journée de dépaysement pour 120 jeunes placés

Ce sont des enfants qui, à n’en pas douter, garderont le sourire toute la journée et des souvenirs plein la tête. L’interclubs Rotary Mons-Borinage organisera en effet une journée de rencontre et de cohésion entre différentes institutions hébergeant des jeunes en difficulté le 14 septembre prochain au sein du parc de loisirs du Dock 79, situé à Tertre. L’objectif étant de leur offrir une journée d’aventure et d’évasion, loin des tracas quotidiens.

Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary œuvrent pour améliorer les conditions de vie dans le monde à travers de nombreuses actions humanitaires. C’est dans cette optique que l’interclubs Rotary Mons Borinage a décidé d’organiser une journée de rencontre pour près de 120 jeunes résidant dans 12 institutions de la région. Cette journée particulière permettra à ces jeunes, âgés de 7 à 18 ans, ainsi qu’à leurs éducateurs, de partager un moment d’évasion dans la nature et de tisser des liens.

Avec un choix d'activités aussi variées que l'accrobranche, le téléski ou l'aquapark, le Dock 79 paraissait être l'endroit idéal. Paul Neutelings, président de l'Interclubs Rotary Mons-Borinage, et l'ensemble des membres du Rotary ont rapidement souhaité concrétiser cette idée de sortie. "Les enfants et jeunes adolescents profiteront de l'Accrobranche le temps d'une après-midi, un parcours d'aventure dans les arbres qui mettra à l'épreuve le courage des jeunes grimpeurs et éveillera leur sens de la cohésion", souligne-t-on du côté du Rotary Mons-Borinage.

"Lorsque Paul nous a contactés, nous avons tout de suite adhéré à cette belle initiative", explique Alice Costa, co-fondatrice du Dock 79. "À l'avenir, nous aimerions travailler davantage avec des acteurs sociaux de la région afin d'offrir aux enfants qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances ou de pratiquer une activité sportive, une aventure unique et une immersion en pleine nature." Rappelons que le parc de loisirs a encore de nombreux projets en cours de développement, notamment l'ouverture d'une salle de bloc (l'une des branches de l'escalade) dans quelques mois.