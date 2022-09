Mons: 1,8 million d'euros de subsides pour la Maison Folie

C’est une très bonne nouvelle que la Ville de Mons et Mars - Mons arts de la scène viennent de recevoir pour l’avenir de la Maison Folie : un subside de 1.831.382€ est en effet accordé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son appel à projets portant sur la rénovation énergétique des infrastructures culturelles. Une décision importante, annoncée par la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, qui consolide un peu plus la renaissance dont fait l’objet la Maison Folie en un lieu dédié à la culture et à la participation citoyenne.

La Ville de Mons souhaite en effet donner un nouveau souffle à ce lieu emblématique qui sera une porte d’entrée privilégiée pour l’accueil des artistes et des évènements. Ce subside permettra de pérenniser le lieu en entreprenant des rénovations énergétiques sur le bâtiment datant de 1882. Les travaux consisteront en une série d’améliorations structurelles, notamment en matière de chauffage, d’isolation, de production d’énergie et permettront d’une manière générale de remettre le bâtiment aux normes techniques actuelles. Le chantier devrait être terminé à l’horizon 2026.

Au fil des années, la Maison Folie a été une école, une maison culturelle, un lieu phare de Mons 2015 et est actuellement en train de changer de cap afin de devenir un espace de rencontre où les artistes et les Montois désireux de s'impliquer dans des projets culturels innovants devraient trouver "l'inspiration, l'aide et les ressources nécessaires pour y arriver." Pour rappel, il y a presque un an, le bourgmestre Nicolas Martin et le Directeur Général de Mars, Philippe Degeneffe, présentaient au public le projet imaginé pour le Maison Folie.

Un projet qui "coïncide avec une volonté clairement affichée par le collège communal depuis le début de la mandature, à savoir impliquer concrètement les habitants dans les choix qui sont posés par la ville", communique cette dernière. Dans un premier temps, un cercle de travail, composé des habitants historiques du lieu, soit une trentaine de personnes, qui ont construit collectivement les bases du pojet.

"Ce cercle avait vocation à s'agrandir et de s'ouvrir aux citoyens qui le désiraient. Ainsi, l'année qui a suivie était dédiée à l'écoute et à l'observation des envies et besoins de chacun. La construction du projet s'est faite sur base des conclusions de ce moment d'écoute qui touche à sa fin en septembre. Une année entière donc pour tester la pertinence de l'intention de départ, récolter les envies et les besoins, tester, analyser et évaluer", ajoute encore la ville.

"La citoyenneté est au cœur du projet de Mars et le projet de la Maison Folie symbolise parfaitement cette volonté d'ouvrir toujours plus grandes les portes de nos salles", rappelle de son côté Philippe Degeneffe. "C'est une aide financière très importante qui est aujourd'hui accordée à ce projet. Celle-ci permettra la rénovation en profondeur du site et dotera Mons d'un lieu de vies d'un nouveau genre, créateur de liens"

Pour le bourgmestre, ce subside est un véritable coup de pouce. "Nous voulons marquer d'avantage le caractère incontournable de Maison Folie, en faire un lieu accessible à tous, un lieu laboratoire d'où émergeront des productions culturelles originales à ne pas manquer. Ce subside de 1,8 million d'euros nous permettra de concrétiser un aspect important du projet global ambitieux que nous avons imaginé pour la renaissance de la Maison Folie."