Mons-Borinage: sous pression, les chauffeurs TEC débraient

Alors qu’ils reprenaient le chemin de l’école ce jeudi, les élèves de l’enseignement secondaire auront déjà dû faire face aux premières difficultés liées à l’utilisation des transports en commun. Une grève spontanée a en effet été menée au sein des dépôts TEC de Mons et d’Eugies. Conséquence, d’importantes perturbations sur l’ensemble des lignes de Mons, du Borinage et des Hauts-Pays et des élèves qui attendent leur bus parfois inutilement.

Aucun préavis n’avait pourtant été déposé par le personnel. Plusieurs chauffeurs ont manifesté leur volonté de débrayer ce jeudi matin, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre leur service. En cause, des difficultés à poser des congés ou à prendre des vacances, faute de personnel en suffisance pour maintenir l’offre de services. Le personnel a généralement tenu de poser ses congés en début d’année, au mois de janvier.

Mais la plupart des demandes sont refusées, selon le syndicat CGSLB. Les travailleurs sont sous pression et tirent sur la corde. Désormais à bout, ils réclament des solutions immédiates pour palier le manque de personnel. Une rencontre aurait dû se tenir ce jeudi matin entre le groupe Tec et les permanents syndicaux mais cette dernière a finalement été annulée, à la suite du mouvement de grève.

"Les demandes de petits congés – et non de vacances – sont refusées car le taux d'absentéisme est important et que nous sommes tenus d'assurer nos services", confirme Audrey Lepape, en charge de la communication pour le Tec Hainaut. "Une réunion se tiendra ce jeudi après-midi. Nous invitons les permanents syndicaux à se mettre autour de la table. Des démarches sont en cours, de notre côté, pour tenter de comprendre pourquoi le taux d'absentéisme est si élevé."

Personne ne se leurre, la solution miracle n’interviendra pas dans les prochaines heures. Des perturbations sont donc toujours à craindre dans les prochains jours. Les usagers sont donc invités à se tenir informés via le site internet du groupe ou sa page Facebook. Des attestations sont également disponibles pour celles et ceux qui ont été victimes de ce mouvement d’humeur jeudi matin.