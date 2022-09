Nouvelle collecte de déchets à Mons: des séances d'informations pour les riverains

Certaines communes y sont déjà passées, d’autres, comme Mons, s’y préparent activement. D’ici le 7 novembre prochain, l’intercommunale Hygea mettra en place un système de collecte des déchets plus respectueux de l’environnement sur le grand Mons. Le tri se voudra plus sélectif et sera donc plus poussé. Une nécessité puisque la collecte sélective sera obligatoire dans toute la Wallonie d’ici 2025, mais qui nécessite aussi un peu d’adaptation.

Dans les communes voisines, ces changements n'ont pas toujours été très bien perçus. Renforcer la communication, expliquer les tenants et aboutissants est donc primordial. "Pour accompagner les citoyens dans ces changements, nous avons mis en place une série d'actions, dont des séances d'informations et des séances d'échange de rouleaux de sacs", communique-t-on du côté de l'intercommunale hygea.

Les séances d’information à destination des citoyens seront organisés le 14 septembre de 17h à 18h30 à la maison de quartier de Mons (Ile aux oiseaux) le 19 septembre de 18h30 à 21h à la salle Calva de Flénu, le 20 septembre de 17h à 18h30 à la maison de quartier de Jemappes, le 21 septembre de 17h à 18h30 à la maison de quartier de Mons (rue André Masquelier), le 28 septembre de 18h à 19h30 à la maison de quartier de Mons (chemin Cense Gain), le 4 octobre de 18h à 20h à la maison de quartier de Nimy et le 6 octobre de 17h à 18h30 à la maison de quartier de Cuesmes.

"Tous les citoyens habitant le Grand Mons ont reçu un courrier avec leur calendrier de collecte pour les mois de novembre et décembre 2022. Si ce n'est pas le cas, nous les invitons à prendre contact avec notre call-center au 0800/11 799 ou via info@hygea.be." Des permanences seront par ailleurs organisées pour permettre aux citoyens d'écouler leurs rouleaux de sacs blancs. Seuls les rouleaux de sacs blancs, (30 litres et 60 litres) entiers – c'est-à-dire non entamés, avec bagues et estampillés Hygea – pourront être échangés contre les rouleaux de nouveaux sacs.

La livraison des conteneurs à papiers et cartons s'étalera entre le 19 septembre et le 21 octobre. D'une contenance de 240 litres par défaut, ou de 140 litres en cas de demande spécifique, ils seront déposés directement devant le domicile et disposeront d'un autocollant reprenant l'adresse du domicile dont question. "Il ne s'agit pas d'un conteneur pucé, il n'y a donc pas de suivi de poids et du nombre de levées. Il ne fera donc pas l'objet d'une facture supplémentaire", rappelle Hygea. Les conteneurs pourront être présentés à la collecte à partir du 7 novembre 2022, selon le calendrier de collecte.

À ces conteneurs viendront s’ajouter des sacs moka, en remplacement des sacs blancs actuels, destinés à accueillir les déchets résiduels, des sacs verts pour les déchets organiques et les sacs bleus, déjà utilisés, pour les PMC. Une méthode de collecte qui, pour rappel, est déjà effective à Seneffe et Binche depuis 2020 et à Écaussinnes, Soignies, Quévy et Frameries depuis l’an dernier. À Mons, les derniers sacs blancs devront être présentés avant le 7 janvier 2023, après quoi ils ne seront plus ramassés.