Mons pourrait-elle un jour accueillir le tour de France ?

C’était un petit coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. Après deux annulations liées à la crise sanitaire, l’édition 2022 du Grand Prix Cerami était annulée par les organisateurs, contraints de jeter l’éponge à cause de couacs dans les autorisations pour le passage de la course. Aujourd’hui, son avenir s’écrit toujours en pointillé, plus encore lorsque l’on sait que la ville de Mons songe à casser la convention qui la lie au Grand Prix jusqu’en 2024.

Pour Hervé Jacquemin (Mons en Mieux), la ville de Mons doit se montrer ambitieuse. "Va-t-on laisser les villes de Liège, Verviers ou Binche accueillir des événements cyclistes mondiaux alors que nous aurions les capacités de les organiser ?", questionne le conseiller communal. "Ces événements ont des retombées positives pour différents secteurs et il serait dommage de ne pas se porter candidate pour organiser le départ d'une étape du tour de France."

Et de poursuivre : "Il ressort de l'analyse de ces festivités que quelque 50 000 personnes font le déplacement. Elles consomment pour des montants estimés de 30 et 50 euros, auxquels il faut encore ajouter des frais de logement. Le potentiel est donc de 1,5 à 2,5 millions d'euros, pour un coût de 120 000 euros (soit le tarif réclamé par l'organisation, NdlR). Je suis conscient qu'à ces 120 000 euros doivent s'ajouter certaines dépenses mais le calcul parait toujours très rentable pour les villes-étape, d'autant que des budgets de réfections de voirie sont octroyés."

La proposition avait déjà été soumise au conseil communal montois il y a cinq ans. "On m'avait répondu que les montants réclamés étaient trop importants. Il y a eu un peu d'espoir en mars, lorsque la ville s'engageait – peut-être à titre d'échauffement – à organiser les départs du Grand Prix Cerami pour 100 000 euros… Pourrait-elle dès lors poursuivre sur sa lancée ?" La question sera posée au prochain conseil communal, de même que le devenir des montants initialement prévus pour l'organisation du GP, finalement annulé.