Mons: le festival Trolls&Légendes devient annuel

À peine ont-ils évacué la ville que déjà, leur retour est annoncé ! Les trolls et autres créatures reprendront en effet d’assaut le centre-ville de Mons en avril 2023, soit un an après la dernière édition du festival fantasy Trolls&Légendes. Une nouvelle qui devrait ravir les fans du genre, eux qui devaient jusqu’ici patienter deux ans entre chaque événement.

"Organiser le festival chaque année est une décision qui a été prise en 2020 mais la pandémie nous a contraint à revoir nos plans", explique Pascal Leroy, coordinateur du festival. "Deux raisons expliquent ce changement. Il y a d'une part une attente du public. Certains festivaliers ne sont pas disponibles aux dates annoncées et devaient donc jusqu'ici attendre quatre ans avant de revenir nous voir."

D'autres part, les marchands et exposants étaient également demandeurs d'un événement plus récurrent. "Pour nous, c'est une facilité d'un point de vue organisationnel, car les contacts vont être plus réguliers. Nous allons travailler dans la continuité : à peine une édition sera-t-elle clôturée que déjà, nous attaquerons la préparation de l'édition suivante." Au fil des années, l'événement a clairement acquis ses titres de noblesses.

En 2018, ce ne sont pas moins de 30 000 visiteurs qui avaient foulé le site du Lotto Mons Expo. L’édition 2022, année des retrouvailles, a quant à elle attiré quelque 22 000 personnes en avril dernier. Le couvert avait été remis en août, sur invitation de la ville de Mons et dans une formule plus intimiste et plus familiale encore, cette fois du côté des anciens abattoirs. Preuve que la recette fonctionne et séduit très largement.

"Le panel d'artistes est très large, en Belgique comme en France. Nous n'avons aucune crainte quant à la possibilité de proposer une affiche alléchante. Pour eux, c'est aussi une facilité au niveau de la gestion des agendas car leur actualité pourra davantage se calquer à un événement majeur comme le nôtre."Les dates de l'édition 2023 sont d'ores et déjà connues : le festival aura lieu les 7, 8 et 9 avril. Côté programmation, il faudra en revanche prendre patience.

"Le programme se construit et on peut déjà vous dire que quelques beaux noms ont confirmé leur présence. Mais on n'en dira pas plus pour l'instant !" Trolls&Légendes s'apprête à souffler ses 10 bougies. À n'en pas douter, l'événement sera à la hauteur de l'anniversaire à célébrer.