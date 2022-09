Boussu/Dour: des engins de génie civil sur le terril Saint-Antoine

C’est ce qui s’appelle faire place nette. Ce week-end, les grues et chargeuses ont pris possession du terril Saint-Antoine, à cheval sur les communes de Boussu et de Dour, dans le cadre d’un événement exceptionnel, baptisé Demo Days et proposé par Matexpo. Le public était invité à venir voir à l’œuvre ces engins et a massivement répondu à l’invitation, probablement encouragé par une météo toujours très estivale.

"C'était particulièrement impressionnant, on ne peut que saluer leur savoir-faire", souligne le bourgmestre de Boussu, Jean-Claude Debiève (PS). "Plusieurs entreprises étaient présentes. Lorsque nous avons été approchés dans le cadre de cet événement, j'étais de prime abord assez sceptique. Mais les retours de régions voisines, en Flandres et dans le Luxembourg notamment, nous ont convaincus et nous n'avons aucun regret."

©MATEXPO





Concrètement, ces engins de génie civil ont permis de débroussailler le terril Saint-Antoine, très fréquenté par les promeneurs puisqu'accessible via le RAVeL. Mais cet événement n'avait pas vocation à uniquement mettre en avant une démonstration de force. "Le projet est plus vaste puisque il doit permettre de remédier à une série de problèmes environnementaux, auxquels les riverains sont trop souvent confrontés."

Notamment du fait de passage de motos ou de quads. "Pendant l'événement, les opérateurs ont effectué des travaux qui empêcheront définitivement les motos d'accéder à certaines zones du terril, ce qui permettra de réduire les nuisances sonores." Compte-tenu de l'intérêt biologique du terril, la société Matexpo s'était aussi entourée d'un bureau d'études spécialisé en gestion des milieux naturels. L'objectif connexe est de réaliser une série de travaux et d'aménagements favorables à la biodiversité.

Un plan d’action a été développé avec les autorités compétentes et des associations naturalistes pour profiter de l'opportunité du Démo days et mettre en place quelques actions concrètes : l’amélioration du réseau de mares pour préserver l’alyte accoucheur, une espèce protégée ; le dégagement de certaines zones recouvertes d’espèces invasives dont certaines peuvent être nocives pour la santé; la création de milieux plus typiques des terrils et plus accueillants pour la biodiversité ; l’enlèvement des déchets divers éparpillés sur le terril.

"Nous avons même découvert la carcasse d'une voiture. Nous nous demandons encore comment elle a pu arriver là », souffle le bourgmestre. « L'environnement est vraiment remis en valeur à l'issue de cet événement. Je ne manquerai d'ailleurs pas de retourner prochainement sur le terril, afin de profiter de son panorama incroyable." L'événement, organisé pour la première fois, a fait mouche. Les engins devraient désormais réinvestir le terril Saint-Antoine tous les deux ans, pour plusieurs années encore.