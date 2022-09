Hainaut: de nouvelles filières pour se former aux métiers en pénurie

Si certains secteurs sont régulièrement décrits comme saturés, d’autres, en revanche, peine à recruter tant le personnel qualifié manque à l’appel. Depuis plusieurs années, la Province de Hainaut met ainsi un point d’honneur à palier cette situation en proposant une série de filières techniques et professionnelles dans les métiers dit en pénurie. Au Lycée Provincial Hornu-Colfontaine (LPHC), pas moins de 12 des 89 métiers considérés comme en pénurie par le Forem sont représentés.

À savoir conducteur d'engin de chantier, dessinateur en construction, électricien, soudeur, carrossier, mécanicien polyvalent, technicien de maintenance et de diagnostic automobile, aide-soignant, aide familial, coiffeur. La première est l'une des grandes nouveautés de cette année 2022 sur le site d'Hornu et concerne les élèves de 5e et 6e année professionnelle. "Ce métier est en grande pénurie et bénéficie de conditions de travail au top de la technologie", souligne-t-on du côté de la Province de Hainaut.

Une formation CEFA en alternance est par ailleurs proposée cette année en maçonnerie, pour les élèves de 5e et 6e année professionnelle. "La formation est proposée à Colfontaine. La 3e et la 4e année remportent un franc succès mais faute de locaux, les 5e et 6e ne pouvaient pas être proposées. Pour assure un continuum pédagogique au sein de l'enseignement provincial, les 5e et 6e sont organisées au LPHC."

Du côté des formations qui attirent également de plus en plus de monde – même si cela reste insuffisant pour répondre aux besoins du marché –, citons la 7e technique de qualification technicien en maintenance et diagnostic de l’automobile et la filière dessinateur en construction (3e degré technique de qualification).

Sur l’implantation de Colfontaine, les élèves pourront se former aux métiers de la coiffure (de la 3e à la 7e), d’aide familiale (5 et 5e professionnelle) ou d’aide-soignant (possibilité de poursuite des études en 7e). L’enseignement provincial se complète encore avec les sections aide familiale (5e et 6e professionnelles) et aide-soignant (7e professionnelle) sur le site de l’IESPP, ouvrier qualifié en horticulture à l’APJA – métier considéré comme en risque de pénurie – ou encore d’aspirant aux métiers de la défense, de la prévention et de la sécurité en 4e technique de qualification à l’APM.

" Deux classes de 25 élèves ont été ouvertes. Depuis plus de dix ans, l’APM propose une 7e TQ assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité, section qui a permis à des centaines de jeunes d’obtenir des attestations de compétence comme gardien de la paix ou agent de gardiennage, et de découvrir les métiers de policier, militaire, agent de sécurail,… L’objectif de la formation dès la 4e année est de faire acquérir les compétences professionnelles et physiques nécessaires pour faciliter l’entrée dans les professions de la défense, de la police, de la prévention et de la sécurité, et de préparer les élèves à accéder à l’enseignement supérieur ou à des cours de formations avancées spécifiques, par exemple à l’école royale militaire."

Le choix se veut finalement toujours plus vaste et toujours plus en phase avec les réalités du marché. Reste donc à attirer les jeunes et espérer susciter de véritables vocations.