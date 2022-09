Mons: des solutions et aménagements réclamés pour la rue d'Havré et l'ilot de la Grand-Place

Les congés sont bel et bien terminés ! Ce mardi soir, après une trêve estivale (la dernière séance s’étant déroulée en juillet), les élus montois retrouveront le chemin du conseil communal et donc des débats. C’est dans ce cadre qu’Emmanuel Tondreau (Mons en Mieux) sollicitera de la majorité des actions concrètes quant à la rue d’Havré et l’ilot de la Grand-Place de Mons.

"La rue d'Havré est l'une des voiries principales vers le centre-ville et la Grand-Place, la seule conduisant à l'accès des deux uniques parkings communaux couverts au centre-ville. Cette voirie est presque à l'abandon", déplore-t-il, évoquant "un bitume qui craque de toute part", "une zone piétonne déplorable" ou encore "des trottoirs bosselés, disparates et dangereux."

Autant de points qui, pour le conseiller, mériteraient attention alors qu'ils donnent l'image d'une ville "non-accueillante." Mais l'état de la voirie, à proprement dit, n'est pas le seul grief du conseiller. "Un peu plus haut, les trottoirs du magasin Carrefour express sont fréquentés par des personnes à même le sol, canette à la main, qui perturbent et font fuir les passants. Ces personnes se déplacent maintenant dans l'ilot de la Grand-Place, à l'arrière de commerces dits culturels."

Conséquences, les nuisances pour les riverains seraient régulières. "J'ai rencontré plusieurs personnes, elles n'en peuvent plus de ces agissements et de ce tintamarre, elles en ont même peur." Le conseiller ajoute encore que la sortie vers la grand-Place s'est quant à elle transformée "en dépôt presque permanent de sacs poubelles, provenant de certains commerces horeca proches, qui n'ont pas prévu dans leurs aménagements de local poubelle interne."

Bref, Emmanuel Tondreau dresse un portrait peu flatteur du centre-ville et de ses principaux axes. "Qu'attendez-vous pour réagir rapidement, une fois pour toutes ? Il faut prévoir d'urgence la rénovation de la rue d'Havré, transférer – si ce n'est pas trop tard – les fonds Feder non-utilisés et qui resteront non-employés. À défaut, ils doivent être prévus dans le budget 2023 et scindés en plusieurs phases afin de permettre aux commerçants la poursuite de leurs activités."

Quant à la présence de marginaux, le conseiller réclame du changement, notamment en faisant respecter l'interdiction de consommation de produits alcoolisés sur la voie publique. "Il faut par ailleurs réguler le petit passage latériel, rue d'Havré-Grand Place, avec des fermetures horaires telles qu'elles existent dans les passages de la rue d'Enghien et de la rue du Haubois, et envisager une compensation financière." Enfin, le menace d'amendes « conséquentes » à l'égard des commerçants déposant leurs immondices sur la voie publique devrait être agitée.

Le conseil communal prendra connaissance de l’exposé de cette problématique et des réponses proposées par la majorité ce mardi soir, lors des débats.